Под Екатеринбургом в 2026 году появится завод по производству полиамидных пленок

Запуск предприятия запланирован на конец 2026 года (архивное фото) Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

В логопарке «Кольцовский» под Екатеринбургом планируется строительство уникального завода по производству полиамидных пленок. Проект реализует Федеральная полиамидная компания (ФПК), которая является единственным производителем полиамидных монопленок в России.

По словам министра инвестиций и развития Свердловской области Вадима Третьякова, проект полностью соответствует политике губернатора Евгения Куйвашева, направленной на устойчивое экономическое развитие региона, рост промышленного сектора и создание благоприятных условий для привлечения инвестиций. «Инвестор планирует вложить в строительство один миллиард рублей», — передает слова Третьякова департамент информационной политики региона в своем официальном telegram-канале.

ФПК специализируется на выпуске пищевой пленки для упаковки продуктов питания, а также технической пленки, которая применяется в различных отраслях: авиастроении и судостроении, космической промышленности, медицине (например, для изготовления виниров) и для упаковки токсических и радиационных веществ. Запуск нового завода запланирован на конец 2026 года. Реализация проекта позволит создать новые рабочие места и укрепить позиции России на мировом рынке полиамидных пленок.