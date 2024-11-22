В Нижнем Тагиле (Свердловская область) заметили большой кортеж, который двигался в сторону «Уралвагонзавода» — ключевой поставщик танков для Минобороны РФ. Сегодня в городе работает зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
«Машины с мигалками промчались в сторону УВЗ, туда же полетел вертолет», — рассказал URA.RU один из местных жителей. О том, что Медведев посетит предприятие, URA.RU сообщило 21 ноября. В планах у него, который также возглавляет комиссию по набору контрактников в Совбезе, также разговор с губернатором Евгением Куйвашевым на эту тему. Медведева сопровождают уральский полпред президента РФ в УрФО Артем Жога и глава региона.
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