Кортеж промчался по Нижнему Тагилу к главному танковому заводу, где ждут Медведева. Видео

В Нижнем Тагиле заметили большой кортеж, который поехал на «Уралвагонзавод»
© Служба новостей «URA.RU»
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В Нижнем Тагиле сегодня работает Дмитрий Медведев
В Нижнем Тагиле сегодня работает Дмитрий Медведев Фото:

В Нижнем Тагиле (Свердловская область) заметили большой кортеж, который двигался в сторону «Уралвагонзавода» — ключевой поставщик танков для Минобороны РФ. Сегодня в городе работает зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

«Машины с мигалками промчались в сторону УВЗ, туда же полетел вертолет», — рассказал URA.RU один из местных жителей. О том, что Медведев посетит предприятие, URA.RU сообщило 21 ноября. В планах у него, который также возглавляет комиссию по набору контрактников в Совбезе, также разговор с губернатором Евгением Куйвашевым на эту тему. Медведева сопровождают уральский полпред президента РФ в УрФО Артем Жога и глава региона.

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В Нижнем Тагиле (Свердловская область) заметили большой кортеж, который двигался в сторону «Уралвагонзавода» — ключевой поставщик танков для Минобороны РФ. Сегодня в городе работает зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. «Машины с мигалками промчались в сторону УВЗ, туда же полетел вертолет», — рассказал URA.RU один из местных жителей. О том, что Медведев посетит предприятие, URA.RU сообщило 21 ноября. В планах у него, который также возглавляет комиссию по набору контрактников в Совбезе, также разговор с губернатором Евгением Куйвашевым на эту тему. Медведева сопровождают уральский полпред президента РФ в УрФО Артем Жога и глава региона.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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