21 ноября 2024

Екатеринбуржец провалился на интеллектуальном шоу Тины Канделаки

Никита Литвиненко из Екатеринбурга поучаствовал в шоу «Умнее всех»
© Служба новостей «URA.RU»
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Никита медленней оппонентов ответил на решающий вопрос
Никита медленней оппонентов ответил на решающий вопрос Фото:

Никита Литвиненко из Екатеринбурга попал на интеллектуальное шоу «Умнее всех» к звездной ведущей Тине Канделаки. 12-летний школьник, увлекающийся вексиллологией — исторической наукой о флагах, решил побороться за денежный приз, но не смог пробраться дальше первого раунда. Выпуск вышел в эфир 21 ноября.

В первом раунде игрокам нужно было ответить на 20 вопросов, на каждый из которых давался правильный и неправильный вариант ответа. После первого состязания Никита набрал 12 баллов, но ему предстояло побороться за место в следующем раунде, так как еще три участника набрали такое же количество очков.

Чтобы пройти дальше, ребятам устроили тай-брейк на тему «Боевые искусства». Школьников попросили составить логические пары и соотнести виды единоборств — капоэйру, тхэквондо, дзюдо и самбо со странами их происхождения — Бразилией, Кореей, Японией и СССР. Из четырех участников прошли лишь трое. Никита не смог попасть в эту тройку, так как медленнее всех оппонентов ответил на поставленный вопрос, потеряв возможность дальше бороться за деньги.

Ранее в шоу «Умнее всех» уже участвовали ребята из Екатеринбурга. В выпуске от 17 октября Алексей Петров дошел только до второго этапа первого раунда — тайбрейка. До него, 4 октября, в передаче преуспел Иван Текутов. Он добрался до финала и рассказал знаменитой ведущей о проблемах экологии на Урале.

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Никита Литвиненко из Екатеринбурга попал на интеллектуальное шоу «Умнее всех» к звездной ведущей Тине Канделаки. 12-летний школьник, увлекающийся вексиллологией — исторической наукой о флагах, решил побороться за денежный приз, но не смог пробраться дальше первого раунда. Выпуск вышел в эфир 21 ноября. В первом раунде игрокам нужно было ответить на 20 вопросов, на каждый из которых давался правильный и неправильный вариант ответа. После первого состязания Никита набрал 12 баллов, но ему предстояло побороться за место в следующем раунде, так как еще три участника набрали такое же количество очков. Чтобы пройти дальше, ребятам устроили тай-брейк на тему «Боевые искусства». Школьников попросили составить логические пары и соотнести виды единоборств — капоэйру, тхэквондо, дзюдо и самбо со странами их происхождения — Бразилией, Кореей, Японией и СССР. Из четырех участников прошли лишь трое. Никита не смог попасть в эту тройку, так как медленнее всех оппонентов ответил на поставленный вопрос, потеряв возможность дальше бороться за деньги. Ранее в шоу «Умнее всех» уже участвовали ребята из Екатеринбурга. В выпуске от 17 октября Алексей Петров дошел только до второго этапа первого раунда — тайбрейка. До него, 4 октября, в передаче преуспел Иван Текутов. Он добрался до финала и рассказал знаменитой ведущей о проблемах экологии на Урале.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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