В Екатеринбурге задержали поставщиков бензина для свердловских полицейских

22 ноября 2024 в 11:09 Размер текста - 17 +

По версии следствия, полиция понесла убытки на сумму свыше 3 миллионов рублей (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU В Екатеринбурге задержали супругов Вражновых, которые через сеть своих компаний снабжали топливом главное управление МВД России по Свердловской области. По версии следствия, в результате действий предпринимателей полиция понесла убытки на сумму свыше трех миллионов рублей. Однако адвокат Ольга Кезик, представляющая интересы обвиняемых, в беседе с URA.RU подчеркнула, что ее клиенты полностью выполнили все условия контрактов. «В период с 2022 по 2023 годы между ООО „Производственный склад“ и полицейским управлением были заключены четыре договора. По данным следствия, руководство компании Вражновы предоставило недостоверные данные о количестве топлива на складах. В результате данных манипуляций полиция понесла финансовые потери, оцениваемые не менее чем в три миллиона рублей. Однако я настаиваю на том, что мои подзащитные выполнили все обязательства по контрактам», — отметила Кезик. Адвокат возмущенна тем, что многодетную мать удерживают в изоляторе временного содержания (ИВС). «Следствие, безусловно, потребует времени для всестороннего рассмотрения предъявленного обвинения. Однако меня поражает тот факт, что женщину, имеющую такую большую семью и нуждающуюся в постоянном уходе за маленьким ребенком, держат под стражей уже вторые сутки по обвинению в мошенничестве», — заявила правозащитница. Региональное управление СКР воздержалось от комментариев. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге задержали супругов Вражновых, которые через сеть своих компаний снабжали топливом главное управление МВД России по Свердловской области. По версии следствия, в результате действий предпринимателей полиция понесла убытки на сумму свыше трех миллионов рублей. Однако адвокат Ольга Кезик, представляющая интересы обвиняемых, в беседе с URA.RU подчеркнула, что ее клиенты полностью выполнили все условия контрактов. «В период с 2022 по 2023 годы между ООО „Производственный склад“ и полицейским управлением были заключены четыре договора. По данным следствия, руководство компании Вражновы предоставило недостоверные данные о количестве топлива на складах. В результате данных манипуляций полиция понесла финансовые потери, оцениваемые не менее чем в три миллиона рублей. Однако я настаиваю на том, что мои подзащитные выполнили все обязательства по контрактам», — отметила Кезик. Адвокат возмущенна тем, что многодетную мать удерживают в изоляторе временного содержания (ИВС). «Следствие, безусловно, потребует времени для всестороннего рассмотрения предъявленного обвинения. Однако меня поражает тот факт, что женщину, имеющую такую большую семью и нуждающуюся в постоянном уходе за маленьким ребенком, держат под стражей уже вторые сутки по обвинению в мошенничестве», — заявила правозащитница. Региональное управление СКР воздержалось от комментариев.