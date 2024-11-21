21 ноября 2024

В Екатеринбурге задержали поставщиков бензина для свердловских полицейских

© Служба новостей «URA.RU»
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Начало судебного процесса над бывшим главой МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО» Игорем Даниловым. Екатеринбург, автозак, силовик, полиция, полицейский
По версии следствия, полиция понесла убытки на сумму свыше 3 миллионов рублей (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге задержали супругов Вражновых, которые через сеть своих компаний снабжали топливом главное управление МВД России по Свердловской области. По версии следствия, в результате действий предпринимателей полиция понесла убытки на сумму свыше трех миллионов рублей. Однако адвокат Ольга Кезик, представляющая интересы обвиняемых, в беседе с URA.RU подчеркнула, что ее клиенты полностью выполнили все условия контрактов.

«В период с 2022 по 2023 годы между ООО „Производственный склад“ и полицейским управлением были заключены четыре договора. По данным следствия, руководство компании Вражновы предоставило недостоверные данные о количестве топлива на складах. В результате данных манипуляций полиция понесла финансовые потери, оцениваемые не менее чем в три миллиона рублей. Однако я настаиваю на том, что мои подзащитные выполнили все обязательства по контрактам», — отметила Кезик.

Адвокат возмущенна тем, что многодетную мать удерживают в изоляторе временного содержания (ИВС). «Следствие, безусловно, потребует времени для всестороннего рассмотрения предъявленного обвинения. Однако меня поражает тот факт, что женщину, имеющую такую большую семью и нуждающуюся в постоянном уходе за маленьким ребенком, держат под стражей уже вторые сутки по обвинению в мошенничестве», — заявила правозащитница. Региональное управление СКР воздержалось от комментариев.

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В Екатеринбурге задержали супругов Вражновых, которые через сеть своих компаний снабжали топливом главное управление МВД России по Свердловской области. По версии следствия, в результате действий предпринимателей полиция понесла убытки на сумму свыше трех миллионов рублей. Однако адвокат Ольга Кезик, представляющая интересы обвиняемых, в беседе с URA.RU подчеркнула, что ее клиенты полностью выполнили все условия контрактов. «В период с 2022 по 2023 годы между ООО „Производственный склад“ и полицейским управлением были заключены четыре договора. По данным следствия, руководство компании Вражновы предоставило недостоверные данные о количестве топлива на складах. В результате данных манипуляций полиция понесла финансовые потери, оцениваемые не менее чем в три миллиона рублей. Однако я настаиваю на том, что мои подзащитные выполнили все обязательства по контрактам», — отметила Кезик. Адвокат возмущенна тем, что многодетную мать удерживают в изоляторе временного содержания (ИВС). «Следствие, безусловно, потребует времени для всестороннего рассмотрения предъявленного обвинения. Однако меня поражает тот факт, что женщину, имеющую такую большую семью и нуждающуюся в постоянном уходе за маленьким ребенком, держат под стражей уже вторые сутки по обвинению в мошенничестве», — заявила правозащитница. Региональное управление СКР воздержалось от комментариев.
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