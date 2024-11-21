21 ноября 2024

В Екатеринбурге нашли поддельную 10-рублевую монету

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Магнитогорск, мелочь, экономика, финансы, 10 рублей, деньги
На монетке отсутствует необходимое клеймо (архивное фото) Фото:

В Уральском управлении Центрального банка России в Екатеринбурге нашли поддельную 10-рублевую монету. Об этом URA.RU сообщил источник.

«На монете отсутствует клеймо монетного двора, что вызвало сомнение в ее подлинности. Находку направили на исследование экспертам», — объяснил собеседник агентства.

По его словам, поверить в то, что кто-то чеканит поддельные 10-рублевые монеты, трудно, но любое подозрение относительно фальшивомонетчиков требует тщательной проверки. Например, в 2019 году Центробанк заявлял, что обнаружил фальшивую монету номиналом всего в один рубль. На тот момент она была единственной такой в России.

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В Уральском управлении Центрального банка России в Екатеринбурге нашли поддельную 10-рублевую монету. Об этом URA.RU сообщил источник. «На монете отсутствует клеймо монетного двора, что вызвало сомнение в ее подлинности. Находку направили на исследование экспертам», — объяснил собеседник агентства. По его словам, поверить в то, что кто-то чеканит поддельные 10-рублевые монеты, трудно, но любое подозрение относительно фальшивомонетчиков требует тщательной проверки. Например, в 2019 году Центробанк заявлял, что обнаружил фальшивую монету номиналом всего в один рубль. На тот момент она была единственной такой в России.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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