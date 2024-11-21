В Уральском управлении Центрального банка России в Екатеринбурге нашли поддельную 10-рублевую монету. Об этом URA.RU сообщил источник.
«На монете отсутствует клеймо монетного двора, что вызвало сомнение в ее подлинности. Находку направили на исследование экспертам», — объяснил собеседник агентства.
По его словам, поверить в то, что кто-то чеканит поддельные 10-рублевые монеты, трудно, но любое подозрение относительно фальшивомонетчиков требует тщательной проверки. Например, в 2019 году Центробанк заявлял, что обнаружил фальшивую монету номиналом всего в один рубль. На тот момент она была единственной такой в России.
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