В Екатеринбурге нашли поддельную 10-рублевую монету

22 ноября 2024 в 12:51 Размер текста - 17 +

На монетке отсутствует необходимое клеймо (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU В Уральском управлении Центрального банка России в Екатеринбурге нашли поддельную 10-рублевую монету. Об этом URA.RU сообщил источник. «На монете отсутствует клеймо монетного двора, что вызвало сомнение в ее подлинности. Находку направили на исследование экспертам», — объяснил собеседник агентства.



По его словам, поверить в то, что кто-то чеканит поддельные 10-рублевые монеты, трудно, но любое подозрение относительно фальшивомонетчиков требует тщательной проверки. Например, в 2019 году Центробанк заявлял, что обнаружил фальшивую монету номиналом всего в один рубль. На тот момент она была единственной такой в России. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Уральском управлении Центрального банка России в Екатеринбурге нашли поддельную 10-рублевую монету. Об этом URA.RU сообщил источник. «На монете отсутствует клеймо монетного двора, что вызвало сомнение в ее подлинности. Находку направили на исследование экспертам», — объяснил собеседник агентства. По его словам, поверить в то, что кто-то чеканит поддельные 10-рублевые монеты, трудно, но любое подозрение относительно фальшивомонетчиков требует тщательной проверки. Например, в 2019 году Центробанк заявлял, что обнаружил фальшивую монету номиналом всего в один рубль. На тот момент она была единственной такой в России.