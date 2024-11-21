21 ноября 2024

США ввели санкции против банка известного уральского холдинга

© Служба новостей «URA.RU»
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Граффити с бабушкой на берегу реки Исеть. Екатеринбург, синара банк
Банк «Синара» исключили из финансовой системы США (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
Санкции против России вообще и Урала в частности

Власти США объявили о введении блокирующих санкций против банка «Синара», входящего в одноименный холдинг, и двух других компаний из Екатеринбурга: «Ведение реестров компаний» («ВРК») и «Регистратор-Капитал». Информация об этом появилась на сайте американского Минфина.

«Еще больше ограничивая связи России с международной финансовой системой, OFAC (Управление по контролю за иностранными активами — прим. URA.RU) вносит в санкционный список более 50 малых и средних российских банков… Публичное акционерное общество Банк „Синара“ — банк со штаб-квартирой в Екатеринбурге, Россия», — говорится в сообщении.

В результате этих мер компании были добавлены в SDN-List, что исключает эти акционерные общества из американской банковской системы, запрещает торговлю с Соединенными Штатами и замораживает все их активы на территории США. «ВРК» и «Регистратор-Капитал» занимаются ведением реестра владельцев ценных бумаг.

Ранее URA.RU писало о введении санкций правительством США против АО «Синара — Транспортные Машины». СТМ занимается производством и инжинирингом транспортных средств.

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Власти США объявили о введении блокирующих санкций против банка «Синара», входящего в одноименный холдинг, и двух других компаний из Екатеринбурга: «Ведение реестров компаний» («ВРК») и «Регистратор-Капитал». Информация об этом появилась на сайте американского Минфина. «Еще больше ограничивая связи России с международной финансовой системой, OFAC (Управление по контролю за иностранными активами — прим. URA.RU) вносит в санкционный список более 50 малых и средних российских банков… Публичное акционерное общество Банк „Синара“ — банк со штаб-квартирой в Екатеринбурге, Россия», — говорится в сообщении. В результате этих мер компании были добавлены в SDN-List, что исключает эти акционерные общества из американской банковской системы, запрещает торговлю с Соединенными Штатами и замораживает все их активы на территории США. «ВРК» и «Регистратор-Капитал» занимаются ведением реестра владельцев ценных бумаг. Ранее URA.RU писало о введении санкций правительством США против АО «Синара — Транспортные Машины». СТМ занимается производством и инжинирингом транспортных средств.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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