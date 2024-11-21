США ввели санкции против банка известного уральского холдинга

Власти США объявили о введении блокирующих санкций против банка «Синара», входящего в одноименный холдинг, и двух других компаний из Екатеринбурга: «Ведение реестров компаний» («ВРК») и «Регистратор-Капитал». Информация об этом появилась на сайте американского Минфина.
«Еще больше ограничивая связи России с международной финансовой системой, OFAC (Управление по контролю за иностранными активами — прим. URA.RU) вносит в санкционный список более 50 малых и средних российских банков… Публичное акционерное общество Банк „Синара“ — банк со штаб-квартирой в Екатеринбурге, Россия», — говорится в сообщении.
В результате этих мер компании были добавлены в SDN-List, что исключает эти акционерные общества из американской банковской системы, запрещает торговлю с Соединенными Штатами и замораживает все их активы на территории США. «ВРК» и «Регистратор-Капитал» занимаются ведением реестра владельцев ценных бумаг.
Ранее URA.RU писало о введении санкций правительством США против АО «Синара — Транспортные Машины». СТМ занимается производством и инжинирингом транспортных средств.
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