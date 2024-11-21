Стрелок-сапер Александр Гебень из села Маминское (Свердловская область) погиб при выполнении боевой задачи в поселке Цукурино Донецкой Народной Республики (ДНР). Он был представлен к ордену Мужества посмертно, при жизни получил награды «За воинскую доблесть» второй степени, «Участнику специальной военной операции» и нагрудный знак командира военной части «Отважный». Об этом сообщили в Маминской сельской администрации.
«С прискорбием и болью сообщаем о том, что 4 ноября при выполнении поставленной задачи во время проведения Специальной военной операции Вооруженных Сил России, в населенном пункте Цукурино, Донецкой Народной Республики погиб наш земляк, стрелок-сапер штурмового отделения штурмового взвода штурмовой роты „В “, гвардии рядовой Александр Гебень. За свой боевой путь Гебень был награжден медалями Министерства обороны РФ от 16 июня 2023 года „За воинскую доблесть“ II степени, 22 января „Участнику специальной военной операции“ и нагрудным знаком командира в /ч от 1 сентября „Отважный“. За героизм, верность Отечеству, исполнение воинского долга Александр Владимирович представлен к ордену Мужества посмертно», — говорится в группе администрации села в соцсети «ВКонтакте».
По словам родных, он был открытым, добрым, трудолюбивым и немногословным. У него, помимо родственников, остался пес по кличке Мастер, в честь которого боец выбрал себе позывной. Увлечениями Александра Гебни были техника, спорт и рыбалка. До ухода на СВО работал в автосервисе. Сапера мобилизовали в сентябре 2022 года. Он погиб в возрасте 40 лет.
Прощание состоится 23 ноября на аллее славы в Каменске-Уральском в 10:00 и у обелиска участникам Великой Отечественной войны в селе Маминском в 12:10. Отпевание пройдет в местной церкви Архангела Михаила в 12:30. В 13:20 его похоронят на сельском кладбище, а после этого в 14:00 состоится поминальный обед в школе на улице Ленина, 112.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!