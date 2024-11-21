В Екатеринбурге поймали беглеца, находящегося в федеральном розыске за хранение наркотиков. Он в момент задержания прятался в шкафу у знакомого в квартире, откуда его доставали сотрудники ГУФСИН.
«19 ноября установлено местонахождение осужденного, находящегося в федеральном розыске. Свою крайнюю судимость С . получил за хранение наркотических веществ без цели сбыта и был осужден к наказанию в виде семи месяцев принудительных работ с удержанием 10 % от заработка в доход государства. Отбывать наказание не хотел. Офицеры свердловского ГУФСИН нашли гражданина в шкафу в квартире его знакомого в Екатеринбурге», — сообщили в пресс-службе регионального ведомства.
Ранее этот беглец был судим за кражи, грабежи и наркотики. Его задержали в ходе массового рейда, где помимо него нашли более 30 осужденных, пытавшихся скрыться от силовиков.
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