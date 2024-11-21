21 ноября 2024

В Екатеринбурге иномарка влетела в ТЦ. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Девушка не пострадала, врезавшись на машине в ТЦ (архивное фото)
Девушка не пострадала, врезавшись на машине в ТЦ (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге иномарка врезалась в торговый центр «ПарАход» (жилой район Юго-Западный). Видео аварии появилось в соцсетях.

«Девушка за рулем автомобиля то ли перепутала педали, то ли была на летней резине, что и привело к тарану ТЦ на Амундсена, 62 в Екатеринбурге», — передает telegram-канал «Безумный ЕКБ». По словам очевидцев, она ехала на иномарке и не пострадала в ДТП.

Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу городской Госавтоинспекции за комментарием. Ответ будет опубликован, как только поступит.

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В Екатеринбурге иномарка врезалась в торговый центр «ПарАход» (жилой район Юго-Западный). Видео аварии появилось в соцсетях. «Девушка за рулем автомобиля то ли перепутала педали, то ли была на летней резине, что и привело к тарану ТЦ на Амундсена, 62 в Екатеринбурге», — передает telegram-канал «Безумный ЕКБ». По словам очевидцев, она ехала на иномарке и не пострадала в ДТП. Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу городской Госавтоинспекции за комментарием. Ответ будет опубликован, как только поступит.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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