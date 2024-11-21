Девушка не пострадала, врезавшись на машине в ТЦ (архивное фото)
В Екатеринбурге иномарка врезалась в торговый центр «ПарАход» (жилой район Юго-Западный). Видео аварии появилось в соцсетях.
«Девушка за рулем автомобиля то ли перепутала педали, то ли была на летней резине, что и привело к тарану ТЦ на Амундсена, 62 в Екатеринбурге», — передает telegram-канал «Безумный ЕКБ». По словам очевидцев, она ехала на иномарке и не пострадала в ДТП.
Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу городской Госавтоинспекции за комментарием. Ответ будет опубликован, как только поступит.
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