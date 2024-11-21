Власти Екатеринбурга хотят избавиться от парковки под окнами

Глава управления культуры мэрии Екатеринбурга Илья Марков высказался за ликвидацию автомобильной парковки на площади 1905 года, на которую открывается вид из окон городской администрации. По его словам, плохо, когда на месте бывшей Кафедральной площади паркуются машины.
«Может быть. Если честно, то я за то, чтобы убрать. Но при этом я также прекрасно понимаю, что тогда город и Администрация города должны предложить какие-то альтернативы, какие-то схемы взаимодействия, возможно, с существующими подземными парковками, специальные условия для людей, которые там работают», — отметил Марков в эфире ОТВ.
По его мнению, необходимо разработать альтернативные решения для водителей, которые ранее пользовались этой парковкой. Он добавил, что, возможно, это будет реализовано через специальные мобильные приложения, соглашения или нечто подобное.
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