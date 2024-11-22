Самолеты «Уральских авиалиний» не могут вылететь из Екатеринбурга

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Двадцатый день вынужденных выходных из-за ситуации с CoVID-19. Екатеринбург, уральские авиалинии, ural airlines, стоянка самолета
Вылеты задерживают от четырех до 11 часов (архивное фото) Фото:

В екатеринбургском аэропорту 22 ноября задерживаются вылеты рейсов «Уральских авиалиний» в Кыргызстан и Узбекистан из-за сложных метеоусловий в странах. Об этом рассказали в пресс-службе перевозчика.

«Рейс U6-2903 по маршруту Екатеринбург — Ош отправлен на запасной аэродром в Бишкек. Обратный рейс U6-2904 задержан на 11 часов, в данный момент ожидает вылета. Еще рейс U6-2589 из Екатеринбурга в Ош задержан на четыре часа», — пояснили в компании.

Рейсы U6-2447 и U6-2459 также перенесли. Например, самолет, летевший из Жуковского (Московская область) в Ош, перенаправили на запасной аэродром в Бишкек, а рейс из Жуковского в Наманган задержался почти на шесть часов.

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В екатеринбургском аэропорту 22 ноября задерживаются вылеты рейсов «Уральских авиалиний» в Кыргызстан и Узбекистан из-за сложных метеоусловий в странах. Об этом рассказали в пресс-службе перевозчика. «Рейс U6-2903 по маршруту Екатеринбург — Ош отправлен на запасной аэродром в Бишкек. Обратный рейс U6-2904 задержан на 11 часов, в данный момент ожидает вылета. Еще рейс U6-2589 из Екатеринбурга в Ош задержан на четыре часа», — пояснили в компании. Рейсы U6-2447 и U6-2459 также перенесли. Например, самолет, летевший из Жуковского (Московская область) в Ош, перенаправили на запасной аэродром в Бишкек, а рейс из Жуковского в Наманган задержался почти на шесть часов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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