На свердловской ферме женщина ослепла после дойки коровы

На свердловском агрохозяйстве «Каменское» корова затоптала доярку

22 ноября 2024 в 10:42 Размер текста - 17 +

Буренка наступила на голову доярке (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Лариса, работавшая оператором машинного доения на свердловском агрохозяйстве «Каменское», потеряла зрение в одном глазу в результате несчастного случая на производстве — ей на голову наступила корова. Происшествие случилось два года назад. Теперь женщина требует многомиллионную компенсацию, но руководство фермы не готово возмещать ущерб. «Лариса была оператором машинного доения в агрохозяйстве „Каменское“. Два года назад запнулась о шланги и упала под буренку — та ее лягнула. Женщина получила черепно-мозговую, раны, гематомы и частично лишилась зрения. Теперь она не может нормально жить и работать, стакан воды налить — и то проблема, трудоспособность упала на 30%», — сообщает telegram-канал Ural Mash. Потерпевшая обратилась в суд с иском к предприятию, требуя возмещения ущерба в размере трех миллионов рублей. Суд, оценив ущерб, постановил компенсацию в размере полутора миллионов рублей. Однако руководство компании не согласно с данным решением и предложило выплатить лишь 100 тысяч рублей, мотивируя это тем, что, по их мнению, Лариса сама по неосторожности спровоцировала инцидент. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Лариса, работавшая оператором машинного доения на свердловском агрохозяйстве «Каменское», потеряла зрение в одном глазу в результате несчастного случая на производстве — ей на голову наступила корова. Происшествие случилось два года назад. Теперь женщина требует многомиллионную компенсацию, но руководство фермы не готово возмещать ущерб. «Лариса была оператором машинного доения в агрохозяйстве „Каменское“. Два года назад запнулась о шланги и упала под буренку — та ее лягнула. Женщина получила черепно-мозговую, раны, гематомы и частично лишилась зрения. Теперь она не может нормально жить и работать, стакан воды налить — и то проблема, трудоспособность упала на 30%», — сообщает telegram-канал Ural Mash. Потерпевшая обратилась в суд с иском к предприятию, требуя возмещения ущерба в размере трех миллионов рублей. Суд, оценив ущерб, постановил компенсацию в размере полутора миллионов рублей. Однако руководство компании не согласно с данным решением и предложило выплатить лишь 100 тысяч рублей, мотивируя это тем, что, по их мнению, Лариса сама по неосторожности спровоцировала инцидент.