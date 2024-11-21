21 ноября 2024

На свердловской ферме женщина ослепла после дойки коровы

На свердловском агрохозяйстве «Каменское» корова затоптала доярку
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Перегон коров с молочной фермы ЗАО Глинки на возвышенность в связи с паводком, мкр Глинки. Курган, эвакуация, коровы, стадо, животные, домашние животные, крупный рогатый скот
Буренка наступила на голову доярке (архивное фото) Фото:

Лариса, работавшая оператором машинного доения на свердловском агрохозяйстве «Каменское», потеряла зрение в одном глазу в результате несчастного случая на производстве — ей на голову наступила корова. Происшествие случилось два года назад. Теперь женщина требует многомиллионную компенсацию, но руководство фермы не готово возмещать ущерб.

«Лариса была оператором машинного доения в агрохозяйстве „Каменское“. Два года назад запнулась о шланги и упала под буренку — та ее лягнула. Женщина получила черепно-мозговую, раны, гематомы и частично лишилась зрения. Теперь она не может нормально жить и работать, стакан воды налить — и то проблема, трудоспособность упала на 30%», — сообщает telegram-канал Ural Mash.

Потерпевшая обратилась в суд с иском к предприятию, требуя возмещения ущерба в размере трех миллионов рублей. Суд, оценив ущерб, постановил компенсацию в размере полутора миллионов рублей. Однако руководство компании не согласно с данным решением и предложило выплатить лишь 100 тысяч рублей, мотивируя это тем, что, по их мнению, Лариса сама по неосторожности спровоцировала инцидент.

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Лариса, работавшая оператором машинного доения на свердловском агрохозяйстве «Каменское», потеряла зрение в одном глазу в результате несчастного случая на производстве — ей на голову наступила корова. Происшествие случилось два года назад. Теперь женщина требует многомиллионную компенсацию, но руководство фермы не готово возмещать ущерб. «Лариса была оператором машинного доения в агрохозяйстве „Каменское“. Два года назад запнулась о шланги и упала под буренку — та ее лягнула. Женщина получила черепно-мозговую, раны, гематомы и частично лишилась зрения. Теперь она не может нормально жить и работать, стакан воды налить — и то проблема, трудоспособность упала на 30%», — сообщает telegram-канал Ural Mash. Потерпевшая обратилась в суд с иском к предприятию, требуя возмещения ущерба в размере трех миллионов рублей. Суд, оценив ущерб, постановил компенсацию в размере полутора миллионов рублей. Однако руководство компании не согласно с данным решением и предложило выплатить лишь 100 тысяч рублей, мотивируя это тем, что, по их мнению, Лариса сама по неосторожности спровоцировала инцидент.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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