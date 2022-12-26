Свердловский СК опубликовал видео из квартиры, где убили троих детей

Сейчас силовые ведомства проводят следственные действия Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Следственные органы СК России по Свердловской области показали, как проходит работа на месте преступления, где женщина задушила троих детей. Видео появилось в официальном telegram-канале Следственного комитета Российской Федерации.

«Проводится осмотр места происшествия, фиксируются следы совершенного преступления, по которым будут назначены необходимые экспертизы, истребуется характеризующий материал в отношении семьи», — пояснили представители СК. Также следователи выясняют подробности, которые привели к трагедии.

В Екатеринбурге в ЖК «Бажовский» 37-летняя женщина задушила трех своих детей. Свой поступок женщина объяснила тем, что в ее детей вселились бесы. По словам соседей, семья была благополучной, но накануне ЧП были слышны крики и молитвы. По данным источников, муж женщины работал в силовых структурах.