Свердловский СК опубликовал видео из квартиры, где убили троих детей

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Последствия пожара в кино-концертном театре
Сейчас силовые ведомства проводят следственные действия Фото:

Следственные органы СК России по Свердловской области показали, как проходит работа на месте преступления, где женщина задушила троих детей. Видео появилось в официальном telegram-канале Следственного комитета Российской Федерации.

«Проводится осмотр места происшествия, фиксируются следы совершенного преступления, по которым будут назначены необходимые экспертизы, истребуется характеризующий материал в отношении семьи», — пояснили представители СК. Также следователи выясняют подробности, которые привели к трагедии.

В Екатеринбурге в ЖК «Бажовский» 37-летняя женщина задушила трех своих детей. Свой поступок женщина объяснила тем, что в ее детей вселились бесы. По словам соседей, семья была благополучной, но накануне ЧП были слышны крики и молитвы. По данным источников, муж женщины работал в силовых структурах.

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Следственные органы СК России по Свердловской области показали, как проходит работа на месте преступления, где женщина задушила троих детей. Видео появилось в официальном telegram-канале Следственного комитета Российской Федерации. «Проводится осмотр места происшествия, фиксируются следы совершенного преступления, по которым будут назначены необходимые экспертизы, истребуется характеризующий материал в отношении семьи», — пояснили представители СК. Также следователи выясняют подробности, которые привели к трагедии. В Екатеринбурге в ЖК «Бажовский» 37-летняя женщина задушила трех своих детей. Свой поступок женщина объяснила тем, что в ее детей вселились бесы. По словам соседей, семья была благополучной, но накануне ЧП были слышны крики и молитвы. По данным источников, муж женщины работал в силовых структурах.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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