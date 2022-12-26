Под Челябинском продали участок под новый микрорайон. Скрин

26 декабря 2022 в 20:59 Размер текста - 17 +

Застройщик передаст «ДОМ. РФ» 2,04% площади жилых и нежилых помещений Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Под Челябинском в поселке Западном с аукциона был продан участок под малоэтажный микрорайон вблизи жилых комплексов «Привилегия» и «Белый Хутор». Победителем торгов стала компания ООО «АвенюИнвест», сообщается на сайте госкорпорации. «Аукцион на участок под новый коттеджный поселок, стартовая доля составляет 2%, состоялся. Победитель торгов — ООО „АвенюИнвест“. Предложенный размер доли площади жилых и нежилых помещений, подлежащих передаче АО „ДОМ.РФ“ по результатам строительства, составил 2,04%», — говорится на сайте. В торгах участвовали четыре специализированных застройщика: ООО «Флай Плэнинг Привилегия», ООО «ИКАР», ООО СЗ «Каскад» и ООО «АвенюИнвест». Последняя компания победила, предложив наибольший размер доли площади помещений, подлежащих передаче АО «ДОМ.РФ» по результатам строительства. Ранее под Челябинском в поселке Западном, расположенном недалеко от Шершневского водохранилища, выставили на продажу участок площадью 25, 4 га под строительство малоэтажного микрорайона. Стартовая доля составила 2%. Победителем торгов стало челябинское ООО «АвенюИнвест» Скрин: сайт ДОМ.РФ

Под Челябинском в поселке Западном с аукциона был продан участок под малоэтажный микрорайон вблизи жилых комплексов «Привилегия» и «Белый Хутор». Победителем торгов стала компания ООО «АвенюИнвест», сообщается на сайте госкорпорации. «Аукцион на участок под новый коттеджный поселок, стартовая доля составляет 2%, состоялся. Победитель торгов — ООО „АвенюИнвест“. Предложенный размер доли площади жилых и нежилых помещений, подлежащих передаче АО „ДОМ.РФ“ по результатам строительства, составил 2,04%», — говорится на сайте. В торгах участвовали четыре специализированных застройщика: ООО «Флай Плэнинг Привилегия», ООО «ИКАР», ООО СЗ «Каскад» и ООО «АвенюИнвест». Последняя компания победила, предложив наибольший размер доли площади помещений, подлежащих передаче АО «ДОМ.РФ» по результатам строительства. Ранее под Челябинском в поселке Западном, расположенном недалеко от Шершневского водохранилища, выставили на продажу участок площадью 25, 4 га под строительство малоэтажного микрорайона. Стартовая доля составила 2%.