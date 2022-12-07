07 декабря 2022

Под Челябинском продают землю под малоэтажный микрорайон. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Закладка первого камня перед началом строительства микрорайона
Участок расположен в 15 километрах от центра Челябинска Фото:

Под Челябинском в поселке Западный, расположенном недалеко от Шершневского водохранилища, продают 25, 4 Га земли под строительство малоэтажного микрорайона. Размер доли составляет 2%, сообщается на сайте госкорпорации ДОМ.РФ.

«Объявлен аукцион на участок под новый коттеджный поселок „за долю“ 2%. Земли находятся в поселке Западный, улица Набережная», — говорится на сайте.

Как следует из объявления, на участке разрешено строить малоэтажные многоквартирные дома, также возможно обустройство спортивных и детских площадок, мест для отдыха, если площадь таких территорий не составляет более 15% общей площади помещений дома. В окружении участка находятся коттеджный поселок «Холмс» и жилой комплекс «Белый Хутор» с жилой малоэтажной и частной застройкой, а также комплекс «Привилегия». В 300 метрах от земель — береговая линия Шершневского водохранилища. Расстояние от объекта до центра Челябинска составляет около 15 километров.

Ценой является объем помещений в жилых зданиях, который застройщик передаст после окончания строительства. В начале торгов это 2% за долю. Заявки на участие в аукционе принимаются до 19 декабря. Торги по продаже участка пройдут 23 декабря 2022.

Заявки на участие в аукционе принимаются до 19 декабря
В 300 метрах от земель — береговая линия Шершневского водохранилища
Фото:
В окружении участка находятся коттеджный поселок «Холмс» и жилой комплекс «Белый Хутор» с жилой малоэтажной и частной застройкой, а также комплекс «Привилегия»
Фото:

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Под Челябинском в поселке Западный, расположенном недалеко от Шершневского водохранилища, продают 25, 4 Га земли под строительство малоэтажного микрорайона. Размер доли составляет 2%, сообщается на сайте госкорпорации ДОМ.РФ. «Объявлен аукцион на участок под новый коттеджный поселок „за долю“ 2%. Земли находятся в поселке Западный, улица Набережная», — говорится на сайте. Как следует из объявления, на участке разрешено строить малоэтажные многоквартирные дома, также возможно обустройство спортивных и детских площадок, мест для отдыха, если площадь таких территорий не составляет более 15% общей площади помещений дома. В окружении участка находятся коттеджный поселок «Холмс» и жилой комплекс «Белый Хутор» с жилой малоэтажной и частной застройкой, а также комплекс «Привилегия». В 300 метрах от земель — береговая линия Шершневского водохранилища. Расстояние от объекта до центра Челябинска составляет около 15 километров. Ценой является объем помещений в жилых зданиях, который застройщик передаст после окончания строительства. В начале торгов это 2% за долю. Заявки на участие в аукционе принимаются до 19 декабря. Торги по продаже участка пройдут 23 декабря 2022.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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