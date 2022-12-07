Под Челябинском в поселке Западный, расположенном недалеко от Шершневского водохранилища, продают 25, 4 Га земли под строительство малоэтажного микрорайона. Размер доли составляет 2%, сообщается на сайте госкорпорации ДОМ.РФ.
«Объявлен аукцион на участок под новый коттеджный поселок „за долю“ 2%. Земли находятся в поселке Западный, улица Набережная», — говорится на сайте.
Как следует из объявления, на участке разрешено строить малоэтажные многоквартирные дома, также возможно обустройство спортивных и детских площадок, мест для отдыха, если площадь таких территорий не составляет более 15% общей площади помещений дома. В окружении участка находятся коттеджный поселок «Холмс» и жилой комплекс «Белый Хутор» с жилой малоэтажной и частной застройкой, а также комплекс «Привилегия». В 300 метрах от земель — береговая линия Шершневского водохранилища. Расстояние от объекта до центра Челябинска составляет около 15 километров.
Ценой является объем помещений в жилых зданиях, который застройщик передаст после окончания строительства. В начале торгов это 2% за долю. Заявки на участие в аукционе принимаются до 19 декабря. Торги по продаже участка пройдут 23 декабря 2022.
Заявки на участие в аукционе принимаются до 19 декабря
Скрин: сайт ДОМ.РФ
В 300 метрах от земель — береговая линия Шершневского водохранилища
Фото: ДОМ.РФ
В окружении участка находятся коттеджный поселок «Холмс» и жилой комплекс «Белый Хутор» с жилой малоэтажной и частной застройкой, а также комплекс «Привилегия»
Под Челябинском в поселке Западный, расположенном недалеко от Шершневского водохранилища, продают 25, 4 Га земли под строительство малоэтажного микрорайона. Размер доли составляет 2%, сообщается на сайте госкорпорации ДОМ.РФ. «Объявлен аукцион на участок под новый коттеджный поселок „за долю“ 2%. Земли находятся в поселке Западный, улица Набережная», — говорится на сайте. Как следует из объявления, на участке разрешено строить малоэтажные многоквартирные дома, также возможно обустройство спортивных и детских площадок, мест для отдыха, если площадь таких территорий не составляет более 15% общей площади помещений дома. В окружении участка находятся коттеджный поселок «Холмс» и жилой комплекс «Белый Хутор» с жилой малоэтажной и частной застройкой, а также комплекс «Привилегия». В 300 метрах от земель — береговая линия Шершневского водохранилища. Расстояние от объекта до центра Челябинска составляет около 15 километров. Ценой является объем помещений в жилых зданиях, который застройщик передаст после окончания строительства. В начале торгов это 2% за долю. Заявки на участие в аукционе принимаются до 19 декабря. Торги по продаже участка пройдут 23 декабря 2022.