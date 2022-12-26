В крупнейшем вузе Челябинска начнут обучать новой военной профессии

В Южно-Уральском госуниверситета (ЮУрГУ, Челябинск) с 2023 года студентов военной кафедры станут обучать новой военно-учетной специальности. Об этом исполняющий обязанности ректора ЮУрГУ Александр Вагнер сообщил 27 декабря на итоговой пресс-конференции, передает корреспондент URA.RU.
«Сегодня на факультете военного обучения мы подготавливаем артиллеристов и танкистов. Планируем обучать студентов третьей военной специальности — операторов беспилотных средств», — заявил Вагнер.
Руководитель вуза отметил, что данная военная профессия набирает популярность и она не связана с проводимой спецоперацией на Украине. На специалистов пилотируемых дронов в ЮУрГУ собираются набирать даже девушек.
Военно-учебный центр ЮУрГУ самый большой в России. В связи с расширением военной кафедры вуз начал строить дополнительный учебный ангар.
Повышение доступности российского высшего образования — одна из целевых задач, стоящих перед руководством страны. Ежегодно в ведущих вузах России увеличивается количество профильных направлений, появляются новые форматы обучения и растет число бюджетных мест. Благодаря этому ежегодно в стране появляются сотни молодых высококвалифицированных специалистов.
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