Роспотребнадзор Пермского края дал советы по выбору качественных детских игрушек к Новому году

Пермякам напомнили, что этикетки на игрушках должны содержать подробную информацию Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Пермякам при выборе подарков следует обратить внимание на этикетку — она должна быть на русском языке и содержать подробную информацию об изделии. Об этом сообщается на сайте управления Роспотребнадзора по Прикамью.

Согласно инструкции, приобретать игрушки нужно только в местах организованной торговли. «Подтверждением того, что изделие соответствует требованиям по качеству является этикетка единого знака обращения продукции на территории стран-участниц Евразийского экономического союза», — рассказывает пресс-служба реготделения Роспотребнадзора.

Стойкий неприятный запах, исходящий от игрушек, говорит о наличии токсичных веществ. Провода и кабели электрических игрушек обязательно должны быть изолированы. Изделия, на которых ребенок может ездить, должны быть прочными и иметь тормозные устройства, а химические наборы для опытов не должны иметь в составе взрывчатых и воспламеняющихся веществ.

Маски, шлемы и большие предметы, где ребенок может поместиться целиком, должны исключать риск удушья и легко открываться. Мягкие игрушки должны быть хорошо прошиты и не содержать острых, инородных предметов. Детям младшего возраста, до трех лет, не следует приобретать игрушки из меха, кожи, коры или с наличием частей из фарфора, стекла и бумаги. Безопасные погремушки и игрушки для малышей, как правило, прочные, плотные и легче 100 граммов.

Ранее URA.RU опубликовало рекомендации Роспотребнадзора для пермяков по выбору красной икры. Первое правило выбора качественной икры: не покупать икру «с рук» и внимательно читать этикетки.