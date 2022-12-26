Пермякам при выборе подарков следует обратить внимание на этикетку — она должна быть на русском языке и содержать подробную информацию об изделии. Об этом сообщается на сайте управления Роспотребнадзора по Прикамью.
Согласно инструкции, приобретать игрушки нужно только в местах организованной торговли. «Подтверждением того, что изделие соответствует требованиям по качеству является этикетка единого знака обращения продукции на территории стран-участниц Евразийского экономического союза», — рассказывает пресс-служба реготделения Роспотребнадзора.
Стойкий неприятный запах, исходящий от игрушек, говорит о наличии токсичных веществ. Провода и кабели электрических игрушек обязательно должны быть изолированы. Изделия, на которых ребенок может ездить, должны быть прочными и иметь тормозные устройства, а химические наборы для опытов не должны иметь в составе взрывчатых и воспламеняющихся веществ.
Маски, шлемы и большие предметы, где ребенок может поместиться целиком, должны исключать риск удушья и легко открываться. Мягкие игрушки должны быть хорошо прошиты и не содержать острых, инородных предметов. Детям младшего возраста, до трех лет, не следует приобретать игрушки из меха, кожи, коры или с наличием частей из фарфора, стекла и бумаги. Безопасные погремушки и игрушки для малышей, как правило, прочные, плотные и легче 100 граммов.
Ранее URA.RU опубликовало рекомендации Роспотребнадзора для пермяков по выбору красной икры. Первое правило выбора качественной икры: не покупать икру «с рук» и внимательно читать этикетки.
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Пермякам при выборе подарков следует обратить внимание на этикетку — она должна быть на русском языке и содержать подробную информацию об изделии. Об этом сообщается на сайте управления Роспотребнадзора по Прикамью. Согласно инструкции, приобретать игрушки нужно только в местах организованной торговли. «Подтверждением того, что изделие соответствует требованиям по качеству является этикетка единого знака обращения продукции на территории стран-участниц Евразийского экономического союза», — рассказывает пресс-служба реготделения Роспотребнадзора. Стойкий неприятный запах, исходящий от игрушек, говорит о наличии токсичных веществ. Провода и кабели электрических игрушек обязательно должны быть изолированы. Изделия, на которых ребенок может ездить, должны быть прочными и иметь тормозные устройства, а химические наборы для опытов не должны иметь в составе взрывчатых и воспламеняющихся веществ. Маски, шлемы и большие предметы, где ребенок может поместиться целиком, должны исключать риск удушья и легко открываться. Мягкие игрушки должны быть хорошо прошиты и не содержать острых, инородных предметов. Детям младшего возраста, до трех лет, не следует приобретать игрушки из меха, кожи, коры или с наличием частей из фарфора, стекла и бумаги. Безопасные погремушки и игрушки для малышей, как правило, прочные, плотные и легче 100 граммов. Ранее URA.RU опубликовало рекомендации Роспотребнадзора для пермяков по выбору красной икры. Первое правило выбора качественной икры: не покупать икру «с рук» и внимательно читать этикетки.