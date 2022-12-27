27 декабря 2022

Прокуратура взыскала более 24 млн рублей со свердловского бизнесмена

Нижнетагильская природоохранная прокуратура взыскала с лесопользователя 24 млн рублей за пожар
© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание правительства области. Курган, прокурор, прокуратура
Бизнесмен отдаст 24 млн рублей за лесной пожар Фото:

Нижнетагильская природоохранная прокуратура взыскала с лесопользователя КСП «Кайгородское» 24,2 млн рублей. Причиной стало возмещение ущерба за лесной пожар. Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

«Причиной пожара стало, несоблюдение КСП „Кайгородское“ арендатором лесного участка правил пожарной безопасности. Лесные работы организации проводились в условиях введенного особого противопожарного режима, пожар распространился на прилегающие территории. Ущерб государству составил 24,2 млн рублей», — рассказали агентству в пресс-службе.

Природоохранный прокурор обратился в суд с иском к лесопользователю о взыскании свыше 24,2 млн рублей. Пригородный районный суд удовлетворил исковые требования прокурора.

Ранее агентство сообщало, что Свердловская область одна из лучших в борьбе с лесными пожарами. Основной причиной большинства лесных возгораний по-прежнему является человеческий фактор.

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Нижнетагильская природоохранная прокуратура взыскала с лесопользователя КСП «Кайгородское» 24,2 млн рублей. Причиной стало возмещение ущерба за лесной пожар. Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. «Причиной пожара стало, несоблюдение КСП „Кайгородское“ арендатором лесного участка правил пожарной безопасности. Лесные работы организации проводились в условиях введенного особого противопожарного режима, пожар распространился на прилегающие территории. Ущерб государству составил 24,2 млн рублей», — рассказали агентству в пресс-службе. Природоохранный прокурор обратился в суд с иском к лесопользователю о взыскании свыше 24,2 млн рублей. Пригородный районный суд удовлетворил исковые требования прокурора. Ранее агентство сообщало, что Свердловская область одна из лучших в борьбе с лесными пожарами. Основной причиной большинства лесных возгораний по-прежнему является человеческий фактор.
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