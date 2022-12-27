Прокуратура взыскала более 24 млн рублей со свердловского бизнесмена

Нижнетагильская природоохранная прокуратура взыскала с лесопользователя 24 млн рублей за пожар

28 декабря 2022 в 10:15 Размер текста - 17 +

Бизнесмен отдаст 24 млн рублей за лесной пожар Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Нижнетагильская природоохранная прокуратура взыскала с лесопользователя КСП «Кайгородское» 24,2 млн рублей. Причиной стало возмещение ущерба за лесной пожар. Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. «Причиной пожара стало, несоблюдение КСП „Кайгородское“ арендатором лесного участка правил пожарной безопасности. Лесные работы организации проводились в условиях введенного особого противопожарного режима, пожар распространился на прилегающие территории. Ущерб государству составил 24,2 млн рублей», — рассказали агентству в пресс-службе. Природоохранный прокурор обратился в суд с иском к лесопользователю о взыскании свыше 24,2 млн рублей. Пригородный районный суд удовлетворил исковые требования прокурора. Ранее агентство сообщало, что Свердловская область одна из лучших в борьбе с лесными пожарами. Основной причиной большинства лесных возгораний по-прежнему является человеческий фактор.

Нижнетагильская природоохранная прокуратура взыскала с лесопользователя КСП «Кайгородское» 24,2 млн рублей. Причиной стало возмещение ущерба за лесной пожар. Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. «Причиной пожара стало, несоблюдение КСП „Кайгородское“ арендатором лесного участка правил пожарной безопасности. Лесные работы организации проводились в условиях введенного особого противопожарного режима, пожар распространился на прилегающие территории. Ущерб государству составил 24,2 млн рублей», — рассказали агентству в пресс-службе. Природоохранный прокурор обратился в суд с иском к лесопользователю о взыскании свыше 24,2 млн рублей. Пригородный районный суд удовлетворил исковые требования прокурора. Ранее агентство сообщало, что Свердловская область одна из лучших в борьбе с лесными пожарами. Основной причиной большинства лесных возгораний по-прежнему является человеческий фактор.