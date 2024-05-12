Пьяный лихач на арендованной машине влетел в иномарку в Екатеринбурге. Фото, видео

13 мая 2024 в 02:30 Размер текста - 17 +

На месте происшествия выезжали сотрудники ГИБДД Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Екатеринбурге в ночь с 12 на 13 мая пьяный водитель на арендованной машине столкнулся с автомобилем Renault. Очевидцы сообщили URA.RU, что зачинщик аварии также вез нетрезвого пассажира. «Авария в Екатеринбурге на улице Гражданская. В машине пьяный водитель и пассажир», — сообщили очевидцы. Информации о пострадавших нет, однако автомобили получили серьезные повреждения: у арендованной машины сломана часть левого крыла и вывернуто колесо. Удар пришелся Renault также на левую переднюю дверь. Корреспондент URA.RU обратился пресс-службу ГИБДД Екатеринбурга. На момент публикации новости ответ получить не удалось. Фото предоставлено URA.RU ИА «Ночные новости» Фото предоставлено URA.RU ИА «Ночные новости» Фото предоставлено URA.RU ИА «Ночные новости» Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге в ночь с 12 на 13 мая пьяный водитель на арендованной машине столкнулся с автомобилем Renault. Очевидцы сообщили URA.RU, что зачинщик аварии также вез нетрезвого пассажира. «Авария в Екатеринбурге на улице Гражданская. В машине пьяный водитель и пассажир», — сообщили очевидцы. Информации о пострадавших нет, однако автомобили получили серьезные повреждения: у арендованной машины сломана часть левого крыла и вывернуто колесо. Удар пришелся Renault также на левую переднюю дверь. Корреспондент URA.RU обратился пресс-службу ГИБДД Екатеринбурга. На момент публикации новости ответ получить не удалось.