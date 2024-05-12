12 мая 2024
11 мая 2024

Пьяный лихач на арендованной машине влетел в иномарку в Екатеринбурге. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Шоссе Ботаническое. Курган, гибдд, сотрудник дпс, шоссе батоническое
На месте происшествия выезжали сотрудники ГИБДД Фото:

В Екатеринбурге в ночь с 12 на 13 мая пьяный водитель на арендованной машине столкнулся с автомобилем Renault. Очевидцы сообщили URA.RU, что зачинщик аварии также вез нетрезвого пассажира.

«Авария в Екатеринбурге на улице Гражданская. В машине пьяный водитель и пассажир», — сообщили очевидцы.

Информации о пострадавших нет, однако автомобили получили серьезные повреждения: у арендованной машины сломана часть левого крыла и вывернуто колесо. Удар пришелся Renault также на левую переднюю дверь.

Корреспондент URA.RU обратился пресс-службу ГИБДД Екатеринбурга. На момент публикации новости ответ получить не удалось.

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В Екатеринбурге в ночь с 12 на 13 мая пьяный водитель на арендованной машине столкнулся с автомобилем Renault. Очевидцы сообщили URA.RU, что зачинщик аварии также вез нетрезвого пассажира. «Авария в Екатеринбурге на улице Гражданская. В машине пьяный водитель и пассажир», — сообщили очевидцы. Информации о пострадавших нет, однако автомобили получили серьезные повреждения: у арендованной машины сломана часть левого крыла и вывернуто колесо. Удар пришелся Renault также на левую переднюю дверь. Корреспондент URA.RU обратился пресс-службу ГИБДД Екатеринбурга. На момент публикации новости ответ получить не удалось.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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