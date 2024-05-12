В Екатеринбурге в ночь с 12 на 13 мая пьяный водитель на арендованной машине столкнулся с автомобилем Renault. Очевидцы сообщили URA.RU, что зачинщик аварии также вез нетрезвого пассажира.
«Авария в Екатеринбурге на улице Гражданская. В машине пьяный водитель и пассажир», — сообщили очевидцы.
Информации о пострадавших нет, однако автомобили получили серьезные повреждения: у арендованной машины сломана часть левого крыла и вывернуто колесо. Удар пришелся Renault также на левую переднюю дверь.
Корреспондент URA.RU обратился пресс-службу ГИБДД Екатеринбурга. На момент публикации новости ответ получить не удалось.
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