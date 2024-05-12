Руководство колледжа Ползунова заступилось за педагога, которого лишили статуса

Руководство колледжа пытается оспорить решение комиссии Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Руководство Уральского государственного колледжа им. И.И. Ползунова направило в региональное министерство образования и молодежной политики просьбу о пересмотре решения аттестационной комиссии, которая отказала в присвоении преподавателю Екатерине Ярочкиной высшей квалификационной категории. Соответствующий документ имеется в распоряжении URA.RU.

«В Министерство образования и молодежной политики Свердловской области со стороны образовательного учреждения было отправлено ходатайство с просьбой пересмотреть решение аттестационной комиссии об отказе в установлении преподавателю колледжа Ярочкиной Е. Д высшей квалификационной категории по должности „преподаватель“. Считаем, что показатели профессиональной деятельности Ярочкиной Е.Д., предъявляемым к высшей квалификационной категории, соответствуют п. 36 Порядка проведения аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность №196 от 24.03.2024 г., Министерства просвещения РФ», — заявили в учебном заведении.

Ранее аттестационная комиссия отказала Екатерине Ярочкиной в продлении высшей педагогической категории. С данным решением Ярочкина не согласилась, так как у нее много заслуг, в том числе третье место в конкурсе «Лучший цифровой преподаватель ВО и СПО России». Отказ в продлении категории ставит под угрозу ее дальнейшую научную деятельность.