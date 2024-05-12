В МЧС раскрыли причину пожара в многоэтажке на Союзной, из которой выпал екатеринбуржец

Причиной пожара в высотке Екатеринбурга стало неосторожное обращение с огнем

13 мая 2024 в 14:35 Размер текста - 17 +

Пожар начался с кухни, где компания разжигала угли для кальяна Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета В Екатеринбурге мужчина выпал с 21 этажа, спасаясь от пожара Неосторожное обращение с огнем при курении стало причиной крупного пожара в высотке Екатеринбурга на Союзной, из которой выпал 30-летний программист Вячеслав Брусницын. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе регионального ГУ МЧС. «Причиной пожара на Союзной стало неосторожное обращение с огнем при курении», — сказали в ведомстве. Возгорание началось с кухни, там компания собутыльников разжигала угли для кальяна. Инцидент произошел 7 мая в квартире на 20 этаже. Упавший с балкона мужчина погиб — он умер в машине скорой помощи. Второго удалось спасти: он тоже получил травмы, и после осмотра врачами в больнице был отпущен домой. Общая площадь пожара достигла 53 квадратных метров. Полная информация о трагедии — в сюжете URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Неосторожное обращение с огнем при курении стало причиной крупного пожара в высотке Екатеринбурга на Союзной, из которой выпал 30-летний программист Вячеслав Брусницын. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе регионального ГУ МЧС. «Причиной пожара на Союзной стало неосторожное обращение с огнем при курении», — сказали в ведомстве. Возгорание началось с кухни, там компания собутыльников разжигала угли для кальяна. Инцидент произошел 7 мая в квартире на 20 этаже. Упавший с балкона мужчина погиб — он умер в машине скорой помощи. Второго удалось спасти: он тоже получил травмы, и после осмотра врачами в больнице был отпущен домой. Общая площадь пожара достигла 53 квадратных метров. Полная информация о трагедии — в сюжете URA.RU.