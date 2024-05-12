12 мая 2024

В МЧС раскрыли причину пожара в многоэтажке на Союзной, из которой выпал екатеринбуржец

Причиной пожара в высотке Екатеринбурга стало неосторожное обращение с огнем
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пожар в доме № 2 на улице Союзной. Екатеринбург, дым, пожар, пожарный автомобиль, многоквартирный дом
Пожар начался с кухни, где компания разжигала угли для кальяна Фото:
новость из сюжета
В Екатеринбурге мужчина выпал с 21 этажа, спасаясь от пожара

Неосторожное обращение с огнем при курении стало причиной крупного пожара в высотке Екатеринбурга на Союзной, из которой выпал 30-летний программист Вячеслав Брусницын. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

«Причиной пожара на Союзной стало неосторожное обращение с огнем при курении», — сказали в ведомстве. Возгорание началось с кухни, там компания собутыльников разжигала угли для кальяна.

Инцидент произошел 7 мая в квартире на 20 этаже. Упавший с балкона мужчина погиб — он умер в машине скорой помощи. Второго удалось спасти: он тоже получил травмы, и после осмотра врачами в больнице был отпущен домой. Общая площадь пожара достигла 53 квадратных метров. Полная информация о трагедии — в сюжете URA.RU.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Неосторожное обращение с огнем при курении стало причиной крупного пожара в высотке Екатеринбурга на Союзной, из которой выпал 30-летний программист Вячеслав Брусницын. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе регионального ГУ МЧС. «Причиной пожара на Союзной стало неосторожное обращение с огнем при курении», — сказали в ведомстве. Возгорание началось с кухни, там компания собутыльников разжигала угли для кальяна. Инцидент произошел 7 мая в квартире на 20 этаже. Упавший с балкона мужчина погиб — он умер в машине скорой помощи. Второго удалось спасти: он тоже получил травмы, и после осмотра врачами в больнице был отпущен домой. Общая площадь пожара достигла 53 квадратных метров. Полная информация о трагедии — в сюжете URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...