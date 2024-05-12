Екатеринбурженка купила сертификат на Wildberries, но не смогла его использовать

Девушка собирается писать претензию с Роспотребнадзором на Wildberries Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Екатеринбурге местная жительница Ольга купила подарочный сертификат на Wildberries номиналом 3000 рублей, но не смогла им воспользоваться. В файле, где должен был находиться QR-код для активации, ничего нет. Робот-помощник маркетплейса не помог решить ситуацию, предлагая ненужные действия, рассказала пострадавшая.

«Сертификат лежит в разделе „Покупки“ в личном кабинете Ольги. Нужно открыть его и увидеть PDF-файл с кодом активации. По инструкции, дальнейшие действия должны производиться с этим кодом, но никакого файла и кода у Ольги нет. Вместо этого открывается пустая страница», — передает E1.ru сложившуюся ситуацию.

В поддержке Ольге посоветовали посмотреть код в профиле на сайте, но как раз таки там девушка его не нашла. После этого она решил обратиться в Роспотребнадзор. «Мне туда теперь нужно лично сходить на консультацию. Там специалист по маркетплейсам. Будем писать претензию», — отметила девушка.

Корреспондент URA.RU обратился за информацией в пресс-службу Wildberries. Там сообщили, что в скором времени поделятся комментарием.

Ранее екатеринбуржец отсудил у маркетплейса полмиллиона рублей за сломанный игровой компьютер, работу которого не разрешили проверить в пункте выдачи заказов. Как оказалось, техника не работала из-за сломанной материнской платы за 180 тысяч рублей.