Екатеринбуржцы устроили разборки со стрельбой. Видео

13 мая 2024 в 13:52 Размер текста - 17 +

Неизвестный устроил стрельбу возле ЖК «Небесный» Фото: Илья Московец © URA.RU В Екатеринбурге на улице Пехотинцев днем 13 мая произошел конфликт между двумя мужчинами, в ходе которого один из них выстрелил из пистолета. Об этом рассказала очевидица, заснявшая разборку. «Инцидент случился в ЖК „Небесный“ на улице Пехотинцев, 4/1», — передает telegram-канал «Инцидент Екатеринбург» со ссылкой на очевидицу. Причина конфликта неизвестна. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в отделении по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга. Там пояснили, что сообщений и заявлений по данному факту в территориальный ОВД не поступало. Инцидент зарегистрировали в отделе полиции № 10 УМВД. «Сотрудниками полиции проводятся проверочные мероприятия, по результатам которых будет принято обоснованное процессуальное решение», — отметили в ведомстве. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге на улице Пехотинцев днем 13 мая произошел конфликт между двумя мужчинами, в ходе которого один из них выстрелил из пистолета. Об этом рассказала очевидица, заснявшая разборку. «Инцидент случился в ЖК „Небесный“ на улице Пехотинцев, 4/1», — передает telegram-канал «Инцидент Екатеринбург» со ссылкой на очевидицу. Причина конфликта неизвестна. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в отделении по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга. Там пояснили, что сообщений и заявлений по данному факту в территориальный ОВД не поступало. Инцидент зарегистрировали в отделе полиции № 10 УМВД. «Сотрудниками полиции проводятся проверочные мероприятия, по результатам которых будет принято обоснованное процессуальное решение», — отметили в ведомстве.