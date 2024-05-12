12 мая 2024

Екатеринбуржцы устроили разборки со стрельбой. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Магнитогорск, пистолет, оружие, угроза, самооборона, опасность, рука с пистолетом
Неизвестный устроил стрельбу возле ЖК «Небесный» Фото:

В Екатеринбурге на улице Пехотинцев днем 13 мая произошел конфликт между двумя мужчинами, в ходе которого один из них выстрелил из пистолета. Об этом рассказала очевидица, заснявшая разборку.

«Инцидент случился в ЖК „Небесный“ на улице Пехотинцев, 4/1», — передает telegram-канал «Инцидент Екатеринбург» со ссылкой на очевидицу. Причина конфликта неизвестна.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в отделении по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга. Там пояснили, что сообщений и заявлений по данному факту в территориальный ОВД не поступало. Инцидент зарегистрировали в отделе полиции № 10 УМВД. «Сотрудниками полиции проводятся проверочные мероприятия, по результатам которых будет принято обоснованное процессуальное решение», — отметили в ведомстве.

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В Екатеринбурге на улице Пехотинцев днем 13 мая произошел конфликт между двумя мужчинами, в ходе которого один из них выстрелил из пистолета. Об этом рассказала очевидица, заснявшая разборку. «Инцидент случился в ЖК „Небесный“ на улице Пехотинцев, 4/1», — передает telegram-канал «Инцидент Екатеринбург» со ссылкой на очевидицу. Причина конфликта неизвестна. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в отделении по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга. Там пояснили, что сообщений и заявлений по данному факту в территориальный ОВД не поступало. Инцидент зарегистрировали в отделе полиции № 10 УМВД. «Сотрудниками полиции проводятся проверочные мероприятия, по результатам которых будет принято обоснованное процессуальное решение», — отметили в ведомстве.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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