12 мая 2024

В свердловском поселке затопило единственную поликлинику. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Протекающая крыша в доме по улице Алексеева. Курган, потоп, алексеева 1, протекающая крыша
В трехэтажном здании 1970-х годов постройки пострадало два этажа (архивное фото) Фото:

Затопление двух этажей произошло в поликлиническом отделении Лобвинской горбольницы (Свердловская область). Причиной ЧП стали ремонтные работы, которые подрядчик начал еще в феврале, но не учел все риски из-за погодных особенностей в данной части региона. О проблеме URA.RU сообщили местные жители.

«Подрядчик с февраля что-то делал с крышей. Работники сняли шифер, и она осталась голой. После снегопада и дождей два этажа больницы затопило. В здании воняет, работать там просто невозможно. Теперь все задаются вопросом, кто будет отвечать за неправильно спланированные работы и их последствия», — поделились переживаниями собеседники агентства.

Сложившаяся ситуация вызывает тревогу у пожилых жителей поселка. «Мы переживаем, что отделение закроют и нас направят в другие медучреждения, которые находятся в удаленной местности. И за медиков страшно, они ведь могут без работы остаться», — посетовали свердловчане.

Редакция URA.RU обратилась за комментарием в региональный минздрав. Там заявили, что все протечки в поликлинике ликвидированы. «Новолялинской больницей подрядчикам предъявлены претензии за нарушения при проведении ремонтных работ», — отметили в ведомстве.

Фото:
Фото:
Фото:
Фото:
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Затопление двух этажей произошло в поликлиническом отделении Лобвинской горбольницы (Свердловская область). Причиной ЧП стали ремонтные работы, которые подрядчик начал еще в феврале, но не учел все риски из-за погодных особенностей в данной части региона. О проблеме URA.RU сообщили местные жители. «Подрядчик с февраля что-то делал с крышей. Работники сняли шифер, и она осталась голой. После снегопада и дождей два этажа больницы затопило. В здании воняет, работать там просто невозможно. Теперь все задаются вопросом, кто будет отвечать за неправильно спланированные работы и их последствия», — поделились переживаниями собеседники агентства. Сложившаяся ситуация вызывает тревогу у пожилых жителей поселка. «Мы переживаем, что отделение закроют и нас направят в другие медучреждения, которые находятся в удаленной местности. И за медиков страшно, они ведь могут без работы остаться», — посетовали свердловчане. Редакция URA.RU обратилась за комментарием в региональный минздрав. Там заявили, что все протечки в поликлинике ликвидированы. «Новолялинской больницей подрядчикам предъявлены претензии за нарушения при проведении ремонтных работ», — отметили в ведомстве.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...