В трехэтажном здании 1970-х годов постройки пострадало два этажа (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Затопление двух этажей произошло в поликлиническом отделении Лобвинской горбольницы (Свердловская область). Причиной ЧП стали ремонтные работы, которые подрядчик начал еще в феврале, но не учел все риски из-за погодных особенностей в данной части региона. О проблеме URA.RU сообщили местные жители.

«Подрядчик с февраля что-то делал с крышей. Работники сняли шифер, и она осталась голой. После снегопада и дождей два этажа больницы затопило. В здании воняет, работать там просто невозможно. Теперь все задаются вопросом, кто будет отвечать за неправильно спланированные работы и их последствия», — поделились переживаниями собеседники агентства.

Сложившаяся ситуация вызывает тревогу у пожилых жителей поселка. «Мы переживаем, что отделение закроют и нас направят в другие медучреждения, которые находятся в удаленной местности. И за медиков страшно, они ведь могут без работы остаться», — посетовали свердловчане.

Редакция URA.RU обратилась за комментарием в региональный минздрав. Там заявили, что все протечки в поликлинике ликвидированы. «Новолялинской больницей подрядчикам предъявлены претензии за нарушения при проведении ремонтных работ», — отметили в ведомстве.

Фото: читатели URA.RU

Фото: читатели URA.RU

Фото: читатели URA.RU

Фото: читатели URA.RU

Фото: читатели URA.RU