Вылет сотен екатеринбуржцев в Пхукет задержали на 12 часов

13 мая 2024 в 15:25 Размер текста - 17 +

В Пхукет должны были отправиться 390 человек Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU В екатеринбургском аэропорту Кольцово задержали чартерный рейс авиакомпании Red Wings в Пхукет (Таиланд), на который должны были сесть 390 пассажиров. Сотрудники транспортной прокуратуры держат ситуацию на контроле, рассказали в пресс-службе ведомства. «В аэропорту Екатеринбурга задержан рейс в Пхукет WZ-3045. Время вылета по расписанию 13 мая в 04:20. Планируемое время вылета 13 мая в 16:30. На рейс запланировано 390 пассажиров, из них 23 несовершеннолетних», — следует из сообщения. Причиной задержки рейса стало позднее прибытие самолета. «Оказание комплекса услуг пассажирам находится на контроле Свердловской транспортной прокуратуры», — отметили в ведомстве. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В екатеринбургском аэропорту Кольцово задержали чартерный рейс авиакомпании Red Wings в Пхукет (Таиланд), на который должны были сесть 390 пассажиров. Сотрудники транспортной прокуратуры держат ситуацию на контроле, рассказали в пресс-службе ведомства. «В аэропорту Екатеринбурга задержан рейс в Пхукет WZ-3045. Время вылета по расписанию 13 мая в 04:20. Планируемое время вылета 13 мая в 16:30. На рейс запланировано 390 пассажиров, из них 23 несовершеннолетних», — следует из сообщения. Причиной задержки рейса стало позднее прибытие самолета. «Оказание комплекса услуг пассажирам находится на контроле Свердловской транспортной прокуратуры», — отметили в ведомстве.