12 мая 2024

Вылет сотен екатеринбуржцев в Пхукет задержали на 12 часов

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Аэропорт Кольцово. Екатеринбург, аэропорт кольцово, кольцово, ред вингс, авиация, самолет, red wings
В Пхукет должны были отправиться 390 человек Фото:

В екатеринбургском аэропорту Кольцово задержали чартерный рейс авиакомпании Red Wings в Пхукет (Таиланд), на который должны были сесть 390 пассажиров. Сотрудники транспортной прокуратуры держат ситуацию на контроле, рассказали в пресс-службе ведомства.

«В аэропорту Екатеринбурга задержан рейс в Пхукет WZ-3045. Время вылета по расписанию 13 мая в 04:20. Планируемое время вылета 13 мая в 16:30. На рейс запланировано 390 пассажиров, из них 23 несовершеннолетних», — следует из сообщения.

Причиной задержки рейса стало позднее прибытие самолета. «Оказание комплекса услуг пассажирам находится на контроле Свердловской транспортной прокуратуры», — отметили в ведомстве.

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В екатеринбургском аэропорту Кольцово задержали чартерный рейс авиакомпании Red Wings в Пхукет (Таиланд), на который должны были сесть 390 пассажиров. Сотрудники транспортной прокуратуры держат ситуацию на контроле, рассказали в пресс-службе ведомства. «В аэропорту Екатеринбурга задержан рейс в Пхукет WZ-3045. Время вылета по расписанию 13 мая в 04:20. Планируемое время вылета 13 мая в 16:30. На рейс запланировано 390 пассажиров, из них 23 несовершеннолетних», — следует из сообщения. Причиной задержки рейса стало позднее прибытие самолета. «Оказание комплекса услуг пассажирам находится на контроле Свердловской транспортной прокуратуры», — отметили в ведомстве.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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