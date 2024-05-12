Вылет сотен екатеринбуржцев в Пхукет задержали на 12 часов

В екатеринбургском аэропорту Кольцово задержали чартерный рейс авиакомпании Red Wings в Пхукет (Таиланд), на который должны были сесть 390 пассажиров. Сотрудники транспортной прокуратуры держат ситуацию на контроле, рассказали в пресс-службе ведомства.
«В аэропорту Екатеринбурга задержан рейс в Пхукет WZ-3045. Время вылета по расписанию 13 мая в 04:20. Планируемое время вылета 13 мая в 16:30. На рейс запланировано 390 пассажиров, из них 23 несовершеннолетних», — следует из сообщения.
Причиной задержки рейса стало позднее прибытие самолета. «Оказание комплекса услуг пассажирам находится на контроле Свердловской транспортной прокуратуры», — отметили в ведомстве.
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