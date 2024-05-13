Свердловский священник попал в реестр террористов и экстремистов

РПЦ считает Чарова* лжесвященником (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Священника Эдуарда Чарова* из Свердловской области, против которого возбудили уголовное дело об оправдании терроризма, внесли в реестр террористов и экстремистов. Информация об этом появилась на сайте Росфинмониторинга.

«Включенные в перечень террористов и экстремистов — Чаров Эдуард Александрович*, 18 июля 1971 года рождения, город Свердловск», — следует из реестра. Летом 2023 года священник не смог обжаловать решение суда, в котором его обвинили в дискредитации армии РФ.

В апреле 2023 года Чарова* задерживали по подозрению в дискредитации армии. Он заявлял, что не отказывается от своих слов, которые легли в основу обвинения. Кроме того, РПЦ считает Чарова* лжесвященником, а его организацию признает сектой. Предположительно, он относится к числу «неопятидесятников» и собирал вокруг себя сторонников.

*Эдуард Чаров — внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов