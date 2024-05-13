Свердловский священник попал в реестр террористов и экстремистов

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Совет при Главе города Сергея Руденко по вопросам экстремизма. г. Курган, священник, батюшка, рпц
РПЦ считает Чарова* лжесвященником (архивное фото) Фото:

Священника Эдуарда Чарова* из Свердловской области, против которого возбудили уголовное дело об оправдании терроризма, внесли в реестр террористов и экстремистов. Информация об этом появилась на сайте Росфинмониторинга.

«Включенные в перечень террористов и экстремистов — Чаров Эдуард Александрович*, 18 июля 1971 года рождения, город Свердловск», — следует из реестра. Летом 2023 года священник не смог обжаловать решение суда, в котором его обвинили в дискредитации армии РФ.

В апреле 2023 года Чарова* задерживали по подозрению в дискредитации армии. Он заявлял, что не отказывается от своих слов, которые легли в основу обвинения. Кроме того, РПЦ считает Чарова* лжесвященником, а его организацию признает сектой. Предположительно, он относится к числу «неопятидесятников» и собирал вокруг себя сторонников.

*Эдуард Чаров — внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов

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Священника Эдуарда Чарова* из Свердловской области, против которого возбудили уголовное дело об оправдании терроризма, внесли в реестр террористов и экстремистов. Информация об этом появилась на сайте Росфинмониторинга. «Включенные в перечень террористов и экстремистов — Чаров Эдуард Александрович*, 18 июля 1971 года рождения, город Свердловск», — следует из реестра. Летом 2023 года священник не смог обжаловать решение суда, в котором его обвинили в дискредитации армии РФ. В апреле 2023 года Чарова* задерживали по подозрению в дискредитации армии. Он заявлял, что не отказывается от своих слов, которые легли в основу обвинения. Кроме того, РПЦ считает Чарова* лжесвященником, а его организацию признает сектой. Предположительно, он относится к числу «неопятидесятников» и собирал вокруг себя сторонников. *Эдуард Чаров — внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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