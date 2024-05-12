12 мая 2024
11 мая 2024

Екатеринбуржец на элитной иномарке сбил школьника. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Горнолыжный комплекс «Гора Белая». Свердловская область, иномарка, лексус, автосалон, колесо автомобиля, автомобиль, авто, lexus, покупка автомобиля, покупка авто, машина
Авария произошла на улице Фурманова Фото:

В Екатеринбурге на Автовокзале водитель на Lexus сбил школьника. Об этом рассказал очевидец аварии.

«Lexus сбил школьника на Фурманова», — пишет telegram-канал «Безумный ЕКБ». Возле пострадавшего собрались взрослые, в числе которых автомобилист и очевидцы.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу ГИБДД по Екатеринбургу. На момент публикации ответ получить не удалось.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Екатеринбурге на Автовокзале водитель на Lexus сбил школьника. Об этом рассказал очевидец аварии. «Lexus сбил школьника на Фурманова», — пишет telegram-канал «Безумный ЕКБ». Возле пострадавшего собрались взрослые, в числе которых автомобилист и очевидцы. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу ГИБДД по Екатеринбургу. На момент публикации ответ получить не удалось.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...