Авария произошла на улице Фурманова
В Екатеринбурге на Автовокзале водитель на Lexus сбил школьника. Об этом рассказал очевидец аварии.
«Lexus сбил школьника на Фурманова», — пишет telegram-канал «Безумный ЕКБ». Возле пострадавшего собрались взрослые, в числе которых автомобилист и очевидцы.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу ГИБДД по Екатеринбургу. На момент публикации ответ получить не удалось.
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