На первом этаже гастромаркета появятся лавки с фермерскими продуктами и фуд-корт Фото: Размик Закарян © URA.RU

«УГМК-Застройщик» сдвинул сроки открытия нового гастромолла в «Екатеринбург-Сити» на конец 2024 года, хотя изначально площадку с фудкортом, ресторанами и рынком планировали запустить в июне. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе компании.

«Сдача объекта и получение разрешения на ввод в эксплуатацию планируется в июне. Но официальное открытие гастромаркета „Главный“ как функционирующего объекта в части ресторанного комплекса — конец года», — рассказали представители площадки.

Сейчас гастромолл проходит проверку: накануне здесь состоялись пожарные учения. «Гастромаркет — важный объект, который сможет в будущем принять пять тысяч гостей в сутки. Мы с готовностью предоставили свою площадку для отработки действий пожарных подразделений, оценки готовности внутренних систем оповещения и пожаротушения. Для нас важно сделать объект максимально безопасным для сотрудников и посетителей», — пояснил гендиректор «УГМК-Застройщик» Евгений Мордовин.

Проект оценивается в 2,5 млрд рублей. На первом этаже будет рынок, где размесятся лавки с фермерскими продуктами и фуд-корт с разными кухнями мира. Управлять гастрорынком будет команда Руслана Мухаметшина, рестораны которого уже успешно работают в «Исети». О том, как будет выглядеть шестиэтажный гастромаркет — в материале URA.RU.

Пока гастромаркет выглядит так, но уже в июне его введут в эксплуатацию Фото предоставлено пресс-службой «УГМК-Застройщик»

Фото предоставлено пресс-службой «УГМК-Застройщик»

Сотрудники МЧС провели учения на новом объекте Фото предоставлено пресс-службой «УГМК-Застройщик»