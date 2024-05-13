Силовики, предположительно, обыскивают черную иномарку Фото: Илья Московец © URA.RU

В Первоуральске на улице Талица проходит силовая операция. Полицейские, предположительно, обыскивают автомобиль Ford Focus. На месте не менее 14 человек, зафиксировал читатель URA.RU.

«На улице Талица, 97 силовики тщательно досматривают черную иномарку. Рядом лежит чемоданчик — может, что-то запрещенное пытаются обнаружить», — предположил очевидец. По его словам, местные чаты тщательно пытаются почистить от фотографий с этого места.

Пресс-секретарь свердловского главка МВД Валерий Горелых подтвердил URA.RU сведения о работе в указанном выше микрорайоне сотрудников полиции и сообщил, что сыщики ОВД Первоуральска и областного главка МВД проводят оперативные мероприятия по выявлению лиц, которые могут иметь отношение к незаконному обороту наркотических веществ. «Это обычное оперативное мероприятие. Таких ежедневно проводится до десятка по региону. Говорить об окончательных результатах этого рейда пока преждевременно, так как работа сыщиков еще не завершена. Подозрительное вещество, обнаруженное у гражданина, направлено на исследование в экспертно-криминалистический центр полицейского главка. В случае, если вещество окажется наркотическим, будет возбуждено уголовное дело со всеми вытекающими последствиями для его владельца», — отметил полковник Горелых.

Фото: читатель URA.RU