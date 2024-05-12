На «Екатеринбург Арене» впервые пройдет симфонический концерт под открытым небом. Фото, видео

На «Екатеринбург Арене» выступят квартет Галушко и камерный оркестр В-А-С-Н

13 мая 2024 в 17:11 Размер текста - 17 +

Так необычно будет выглядеть концерт на стадионе Фото: Владимир Жабриков © URA.RU На стадионе «Екатеринбург Арена» 23 мая впервые пройдет симфонический концерт, проект носит название OPEN MIND и в рамках него выступят DJ Wide, квартет Дениса Галушко и камерный оркестр В-А-С-Н. В перспективе мероприятие может перерасти в фестиваль и будет проводиться ежегодно, рассказали URA.RU организаторы. «Изначально проект планировался не разовым мероприятием, а долгоиграющим, чтобы появился ежегодный фестиваль OPEN MIND. Мы действительно расширяем границы: познакомим публику с новой интересной музыкой, неоклассикой, джазовым партетом, мировыми хитами. Задумка на перспективу в том, чтобы появлялись новые лица, создавались новые коллаборации», — заявил джазовый пианист, композитор Денис Галушко. Программа начнется с выступления DJ Wide, затем на сцену выйдет квартет Дениса Галушко, который исполнит мировые хиты Sting,Майкла Джексона, The Beatles, Queen и других в авторских аранжировкаx. Завершит концерт камерный оркестр В-А-С-Н под руководством главного дирижера Николая Усенко. Несмотря на то, что слушатели привыкли к симфониям в специально оборудованных залах, представители «Екатеринбург Арены» гарантируют, что звучание будет не хуже — звук настраивают с ориентиром на центральные трибуны (С-105, С-104, С-106). «Зрители будут находиться на трибуне под крышей, поэтому какая бы погода ни была, проект состоится. Будем играть, будем разгонять тучи», — говорит заместитель директора стадиона Дарья Домницкая. Также зрители могут выбрать место в зоне гостеприимства, где им будут предлагать напитки и перекусы во время антракта. Сейчас в продаже около 1000 билетов, но число может увеличиться, если их быстро раскупят. Цены стартуют от 800 рублей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На стадионе «Екатеринбург Арена» 23 мая впервые пройдет симфонический концерт, проект носит название OPEN MIND и в рамках него выступят DJ Wide, квартет Дениса Галушко и камерный оркестр В-А-С-Н. В перспективе мероприятие может перерасти в фестиваль и будет проводиться ежегодно, рассказали URA.RU организаторы. «Изначально проект планировался не разовым мероприятием, а долгоиграющим, чтобы появился ежегодный фестиваль OPEN MIND. Мы действительно расширяем границы: познакомим публику с новой интересной музыкой, неоклассикой, джазовым партетом, мировыми хитами. Задумка на перспективу в том, чтобы появлялись новые лица, создавались новые коллаборации», — заявил джазовый пианист, композитор Денис Галушко. Программа начнется с выступления DJ Wide, затем на сцену выйдет квартет Дениса Галушко, который исполнит мировые хиты Sting,Майкла Джексона, The Beatles, Queen и других в авторских аранжировкаx. Завершит концерт камерный оркестр В-А-С-Н под руководством главного дирижера Николая Усенко. Несмотря на то, что слушатели привыкли к симфониям в специально оборудованных залах, представители «Екатеринбург Арены» гарантируют, что звучание будет не хуже — звук настраивают с ориентиром на центральные трибуны (С-105, С-104, С-106). «Зрители будут находиться на трибуне под крышей, поэтому какая бы погода ни была, проект состоится. Будем играть, будем разгонять тучи», — говорит заместитель директора стадиона Дарья Домницкая. Также зрители могут выбрать место в зоне гостеприимства, где им будут предлагать напитки и перекусы во время антракта. Сейчас в продаже около 1000 билетов, но число может увеличиться, если их быстро раскупят. Цены стартуют от 800 рублей.