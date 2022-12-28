В администрации Кургана временно отсутствует ответственный за молодежную политику Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В администрации Кургана открыта вакансия на должность заведующего отделом воспитания и молодежной политики. Соответствующая информация опубликована на сайте мэрии.

«Раздел контакты: Заведующая отделом — отдел воспитания и молодежной политики. В графе ФИО — прочерк», — было указано на сайте мэрии. После запроса URA.RU в администрацию города о пустующей должности информация на сайте изменилась: в графе ФИО появились данные сотрудника Марины Кадниковой.

В приемной отдела по указанному на сайте номеру корреспонденту URA.RU сообщили, что заведующего отделом нет. В пресс-службе мэрии URA.RU ответили, что завотделом находится в отпуске по уходу за ребенком. «На эту должность открыта временная вакансия, заявок не поступало. Функционал завотделом временно исполняет главный специалист отдела», — отмечают в администрации.

Также пресс-служба сообщает, что для реализации задач в сфере молодежной политики создан подведомственный департаменту социальной политики Курганский Дом молодежи. «Все поставленные задачи в сфере молодежной политики в городе Кургане выполняются в полном объеме», — заключили в мэрии.

До этого URA.RU писало, что администрация Кургана расширила список программ, по которым она будет выдавать субсидии на погашение долгов и штрафов муниципальным учреждениям. В документ внесли направление по молодежной политике.

Также 22 декабря в Москве прошел Госсовет при участии президента РФ Владимира Путина, основной темой которого стала стратегия развития молодежной политики в стране. На встрече также побывал курганский губернатор Вадим Шумков.

В 10:15 28 декабря должность завотделом воспитания и молодежной политики на сайте мэрии пустовала Фото: сайт администрации Кургана

В 17:50 28 декабря на сайте появилась информация о сотруднике Фото: сайт администрации Кургана