Диетолог Залетова раскрыла, кто лучше всего переносит алкоголь

Диетолог Залетова: люди с большим весом более толерантны к алкоголю, чем худые

30 декабря 2022 в 06:09 Размер текста - 17 +

Врач предостерегла россиян от злоупотребления алкоголей в новогоднюю ночь Фото: Денис Моргунов © URA.RU Люди с большим весом лучше переносят алкоголь, чем худые. Об этом сообщила врач-диетолог Татьяна Залетова. «Чем больше вес, тем выше толерантность к алкоголю, то есть он лучше переносится. Здесь нужно быть очень аккуратным людям, которые худеют, потому что они привыкли к тому, что хорошо переносят большие дозы алкоголя, а на фоне предновогодней диеты „вырубить“ может и гораздо меньшая доза», — сказала Залетова, передает РИА Новости. Ранее Залетова рекомендовала выпить в новогоднюю ночь максимум пару бокалов белого сухого вина. Она добавила, что от коктейлей и газировок в Новый год лучше отказаться. Также врач Валерия Румянцева предупреждала, что в новогоднюю ночь алкоголь нельзя пить людям, у которых есть проблемы с сердцем. По ее словам, от спиртных напитков у человека нарушается сердечный ритм, в результате чего может начаться сердечный приступ.

Люди с большим весом лучше переносят алкоголь, чем худые. Об этом сообщила врач-диетолог Татьяна Залетова. «Чем больше вес, тем выше толерантность к алкоголю, то есть он лучше переносится. Здесь нужно быть очень аккуратным людям, которые худеют, потому что они привыкли к тому, что хорошо переносят большие дозы алкоголя, а на фоне предновогодней диеты „вырубить“ может и гораздо меньшая доза», — сказала Залетова, передает РИА Новости. Ранее Залетова рекомендовала выпить в новогоднюю ночь максимум пару бокалов белого сухого вина. Она добавила, что от коктейлей и газировок в Новый год лучше отказаться. Также врач Валерия Румянцева предупреждала, что в новогоднюю ночь алкоголь нельзя пить людям, у которых есть проблемы с сердцем. По ее словам, от спиртных напитков у человека нарушается сердечный ритм, в результате чего может начаться сердечный приступ.