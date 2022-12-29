Диетолог Залетова раскрыла, кто лучше всего переносит алкоголь

Люди с большим весом лучше переносят алкоголь, чем худые. Об этом сообщила врач-диетолог Татьяна Залетова.
«Чем больше вес, тем выше толерантность к алкоголю, то есть он лучше переносится. Здесь нужно быть очень аккуратным людям, которые худеют, потому что они привыкли к тому, что хорошо переносят большие дозы алкоголя, а на фоне предновогодней диеты „вырубить“ может и гораздо меньшая доза», — сказала Залетова, передает РИА Новости.
Ранее Залетова рекомендовала выпить в новогоднюю ночь максимум пару бокалов белого сухого вина. Она добавила, что от коктейлей и газировок в Новый год лучше отказаться. Также врач Валерия Румянцева предупреждала, что в новогоднюю ночь алкоголь нельзя пить людям, у которых есть проблемы с сердцем. По ее словам, от спиртных напитков у человека нарушается сердечный ритм, в результате чего может начаться сердечный приступ.
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