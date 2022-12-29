Врач Румянцева рассказала, кому нельзя пить алкоголь в новогоднюю ночь

Врач Румянцева: в новый год нельзя пить алкоголь людям с проблемами сердца
© Служба новостей «URA.RU»
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Вечеринка Drink&Talk в ресторане Le Bourg 1905. Екатеринбург, шампанское
Людям с сердечными проблемами не стоит пить алкоголь в новый год, сообщила Валерия Румянцева Фото:

В новогоднюю ночь алкоголь нельзя пить людям, у которых есть проблемы с сердцем. Об этом заявила врач Валерия Румянцева.

«Если вы замечали, что от спиртных напитков у вас нарушается сердечный ритм, то „праздничное сердце“ может грозить и вам», — рассказала Румянцева в разговоре с интернет-изданием «Подмосковье сегодня». Она объяснила, что «праздничное сердце» — это синдром, который возникает, если человек выпивает большое количество алкоголя за раз. В этот момент у него может развиться аритмия, которая скорее всего приведет к сердечному приступу.

Врач также отметила, что отказаться от алкоголя стоит и тем, кто недавно перенес грипп. Дело все в том, что организм еще не восстановился после болезни, поэтому даже малая часть «яда» может стать невыносимой.

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В новогоднюю ночь алкоголь нельзя пить людям, у которых есть проблемы с сердцем. Об этом заявила врач Валерия Румянцева. «Если вы замечали, что от спиртных напитков у вас нарушается сердечный ритм, то „праздничное сердце“ может грозить и вам», — рассказала Румянцева в разговоре с интернет-изданием «Подмосковье сегодня». Она объяснила, что «праздничное сердце» — это синдром, который возникает, если человек выпивает большое количество алкоголя за раз. В этот момент у него может развиться аритмия, которая скорее всего приведет к сердечному приступу. Врач также отметила, что отказаться от алкоголя стоит и тем, кто недавно перенес грипп. Дело все в том, что организм еще не восстановился после болезни, поэтому даже малая часть «яда» может стать невыносимой.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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