В свердловском городе охранник школы выгнал замерзшего ребенка на улицу

В Кировграде охранник школы №3 выдворил замерзшую второклассницу на улицу

Второкласснице не разрешили согреться в своей школе после уроков Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Кировграде (Свердловская область) охранник средней общеобразовательной школы №3 выгнал замерзшую ученицу второго класса на улицу. После происшествия у ребенка поднялась температура до 39,2 градусов. Об этом рассказала ее мать Ольга Саляр в сообществе «Черный список Кировград» социальной сети «ВКонтакте».

«Мы всегда забираем ребенка со школы на машине, 19 декабря ее отпустили раньше, но она нас не предупредила, так как забыла телефон дома. Чтобы не замерзнуть на улице, девочка зашла ждать нас в школу. Охранник ребенка не пустил, отправив на улицу. Когда мы приехали к учебному заведению, девочка была вся в слезах, в конце концов заболела, а температура поднялась до 39,2 градусов», — утверждает Ольга Саляр в социальной сети «ВКонтакте».

Женщина пообещала отправить жалобу на школу в управление образования Кировграда. Получить комментарий от управленческого муниципального учреждения корреспонденту агентства не удалось.

По словам директора школы №3 Евгения Букреева, беседа с охранником проведена. «Проверка данной ситуации продолжается. После новогодних праздников предоставим ответ на жалобу Ольги Саляр», — пояснил мужчина.

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