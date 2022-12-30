Фирма депутата гордумы Челябинска в день его задержания ФСБ подала в суд на налоговиков

Фирма Олега Иванова попыталась сработать на опережение, но у нее не получилось Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Принадлежащая депутату гордумы Челябинска Олегу Иванову фирма «Альфастрой» подала иск к налоговой инспекции, требуя приостановить решение о блокировании счетов компании. Это следует из базы судебных дел. Заявление поступило одновременно с задержанием Иванова сотрудниками ФСБ и обысками в его коттедже.

«Заявление ООО „Альфастрой“ о признании ненормативных правовых актов недействительными и принятии обеспечительных мер зарегистрировано 26 декабря. В последнем требовании заявителю отказано. Следующее заседание назначено на 2 февраля 2023 года», — пояснили URA.RU в Арбитражном суде региона.

«По сравнению с 1 кварталом 2021 года поступления на расчетные счета предприятия снизились на 216 млн 988 тыс. рублей или в 23,7 раза (1 квартал 2021 годом — 226 134 тыс. рублей). Снижение численности сотрудников юридического лица в соответствии с данными расчетов по страховым взносам после начала выездной налоговой проверки (25.11.2020) произошло на 38,1% Согласно данным расчетов по страховым взносам физические лица, получившие доход в организации в 1 квартале 2022 года отсутствуют. На основании изложенного суд определил отказать в удовлетворении ходатайства ООО „АЛЬФАСТРОЙ“ о принятии обеспечительных мер в виде приостановления действия решения ИФНС России по Центральному району Челябинска», — говорится в определении Арбитражного суда Челябинской области (есть в распоряжении URA.RU).

Иванова задержали утром 26 декабря. В его коттедже и фирме «Альфастрой» прошли обыски с выемкой документов. Депутату инкриминируют уклонение от уплаты налогов на сумму свыше 500 млн рублей. Ночь Иванов провел в изоляторе временного содержания, после чего был помещен под домашний арест. Отбывать его он будет в своем доме. Фирмы Иванова много лет подряд получали контракты на строительство и ремонт зданий органов власти и силовых структур. Зачастую качество работ не соответствовало стандартам, что повлекло в итоге череду заявлений в суд со стороны заказчиков. После возбуждения уголовного дела «Единая Россия» приостановила членство Иванова в партии, однако депутатом городской думы он остается.