Военный эксперт Василеску раскрыл просчет ВСУ, которым воспользовался Суровикин

Военный эксперт Василеску: Суровикин пользуется уязвимым расположением войск ВСУ
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Уязвимое положение войск ВСУ позволяет Суровикину причинять им большой урон, заявил Валентин Василеску
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Просчет главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного, который поставил большое скопление украинских войск в уязвимое положение, позволил непременно им воспользоваться командующему Объединенной группировкой войск Сергею Суровикину. Об этом рассказал румынский военный эксперт Валентин Василеску.

«В результате действий Залужного украинские войска оказались в уязвимом положении. Этим воспользовался Суровикин, нанеся по ним удар», — передает слова Валентина Василеску «ПолитРоссия». Эксперт добавил, что на участке Славянск-Краматорск-Константиновка скопилось большое количество украинских сил. Такое выгодное для российской армии расположение сил противника позволит Суровикину и далее наносить по ним удары ракетами и беспилотниками различных типов.

Член комитета Госдумы по обороне, генерал-лейтенант Андрей Гурулев заявил, что Сергей Суровикин прорабатывает возможные действия на случай претворения в жизнь планов президента Украины Владимира Зеленского по выходу украинской армии к границам 1991 года. Среди прочего, грамотные действия Суровикина снизили вероятность успешного наступления ВСУ на юге, передает «Национальная служба новостей».

Более ста тысяч россиян читают наши новости в Telegram! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал URA.RU.

Все, что нужно знать о спецоперации и не только, в одном письме каждый вечер. Подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Просчет главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного, который поставил большое скопление украинских войск в уязвимое положение, позволил непременно им воспользоваться командующему Объединенной группировкой войск Сергею Суровикину. Об этом рассказал румынский военный эксперт Валентин Василеску. «В результате действий Залужного украинские войска оказались в уязвимом положении. Этим воспользовался Суровикин, нанеся по ним удар», — передает слова Валентина Василеску «ПолитРоссия». Эксперт добавил, что на участке Славянск-Краматорск-Константиновка скопилось большое количество украинских сил. Такое выгодное для российской армии расположение сил противника позволит Суровикину и далее наносить по ним удары ракетами и беспилотниками различных типов. Член комитета Госдумы по обороне, генерал-лейтенант Андрей Гурулев заявил, что Сергей Суровикин прорабатывает возможные действия на случай претворения в жизнь планов президента Украины Владимира Зеленского по выходу украинской армии к границам 1991 года. Среди прочего, грамотные действия Суровикина снизили вероятность успешного наступления ВСУ на юге, передает «Национальная служба новостей».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...