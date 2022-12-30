Просчет главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного, который поставил большое скопление украинских войск в уязвимое положение, позволил непременно им воспользоваться командующему Объединенной группировкой войск Сергею Суровикину. Об этом рассказал румынский военный эксперт Валентин Василеску.
«В результате действий Залужного украинские войска оказались в уязвимом положении. Этим воспользовался Суровикин, нанеся по ним удар», — передает слова Валентина Василеску «ПолитРоссия». Эксперт добавил, что на участке Славянск-Краматорск-Константиновка скопилось большое количество украинских сил. Такое выгодное для российской армии расположение сил противника позволит Суровикину и далее наносить по ним удары ракетами и беспилотниками различных типов.
Член комитета Госдумы по обороне, генерал-лейтенант Андрей Гурулев заявил, что Сергей Суровикин прорабатывает возможные действия на случай претворения в жизнь планов президента Украины Владимира Зеленского по выходу украинской армии к границам 1991 года. Среди прочего, грамотные действия Суровикина снизили вероятность успешного наступления ВСУ на юге, передает «Национальная служба новостей».
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Просчет главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного, который поставил большое скопление украинских войск в уязвимое положение, позволил непременно им воспользоваться командующему Объединенной группировкой войск Сергею Суровикину. Об этом рассказал румынский военный эксперт Валентин Василеску. «В результате действий Залужного украинские войска оказались в уязвимом положении. Этим воспользовался Суровикин, нанеся по ним удар», — передает слова Валентина Василеску «ПолитРоссия». Эксперт добавил, что на участке Славянск-Краматорск-Константиновка скопилось большое количество украинских сил. Такое выгодное для российской армии расположение сил противника позволит Суровикину и далее наносить по ним удары ракетами и беспилотниками различных типов. Член комитета Госдумы по обороне, генерал-лейтенант Андрей Гурулев заявил, что Сергей Суровикин прорабатывает возможные действия на случай претворения в жизнь планов президента Украины Владимира Зеленского по выходу украинской армии к границам 1991 года. Среди прочего, грамотные действия Суровикина снизили вероятность успешного наступления ВСУ на юге, передает «Национальная служба новостей».