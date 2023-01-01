Свердловский врач предупредил об опасности выхода из запоя

02 января 2023 в 17:28 Размер текста - 17 +

Александр Соловьев предупредил, что самостоятельно применять лекарства от запоя опасно Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Выходить из запоя с помощью медикаментозных средств опасно, если перед этим не проконсультироваться с врачом-наркологом, который оценит состояние здоровья пациента и решит, какие лекарства могут быть опасны для пациента. Об этом URA.RU рассказал эксперт лабораторной диагностики из Екатеринбурга Александр Соловьев. «В любом случае должна проводиться оценка общего состояния человека (мы же все разные) и оцениваются разные риски: связанные с артериальным давлением, с работой сердечно-сосудистой системы и так далее. Должен быть произведен правильный расчет дозировок, и человек должен находиться под медицинским наблюдением. Самостоятельное использование медикаментозных вариантов выхода из запоя — это опасно», — рассказал Соловьев. Он подчеркнул, что желающим выйти из запоя с помощью медикаментов нужно обратиться к наркологу и не пытаться принять лекарства самостоятельно. В противном случае процедура может не привести к результату и нанести вред разным системам организма.

Выходить из запоя с помощью медикаментозных средств опасно, если перед этим не проконсультироваться с врачом-наркологом, который оценит состояние здоровья пациента и решит, какие лекарства могут быть опасны для пациента. Об этом URA.RU рассказал эксперт лабораторной диагностики из Екатеринбурга Александр Соловьев. «В любом случае должна проводиться оценка общего состояния человека (мы же все разные) и оцениваются разные риски: связанные с артериальным давлением, с работой сердечно-сосудистой системы и так далее. Должен быть произведен правильный расчет дозировок, и человек должен находиться под медицинским наблюдением. Самостоятельное использование медикаментозных вариантов выхода из запоя — это опасно», — рассказал Соловьев. Он подчеркнул, что желающим выйти из запоя с помощью медикаментов нужно обратиться к наркологу и не пытаться принять лекарства самостоятельно. В противном случае процедура может не привести к результату и нанести вред разным системам организма.