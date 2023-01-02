Бастрыкин поручил возбудить дело из-за преследования СБУ Набиуллиной

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в отношении должностных лиц Службы безопасности Украины (СБУ) из-за преследования главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ.
«Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в отношении должностных лиц СБУ в связи с принятием незаконного решения об уголовном преследовании Эльвиры Набиуллиной. В рамках уголовного дела следствие установит конкретных должностных лиц СБУ, принявших незаконное решение о привлечении гражданина России к уголовной ответственности», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства в Telegram.
СБУ предъявила главе Центробанка обвинение в финансировании военных группировок России. Кроме этого, Набиуллиной незаконно инкриминируют организацию рублевой зоны и блокировании гривен в Донбассе.
Спецоперация началась 24 февраля 2022 года. По словам президента России Владимира Путина, ее цель защита мирного населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины. В ходе спецоперации Россией были освобождены и присоединены новые регионы. Среди них ЛНР, ДНР, Запорожская и Херсонская области.
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Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в отношении должностных лиц Службы безопасности Украины (СБУ) из-за преследования главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ. «Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в отношении должностных лиц СБУ в связи с принятием незаконного решения об уголовном преследовании Эльвиры Набиуллиной. В рамках уголовного дела следствие установит конкретных должностных лиц СБУ, принявших незаконное решение о привлечении гражданина России к уголовной ответственности», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства в Telegram. СБУ предъявила главе Центробанка обвинение в финансировании военных группировок России. Кроме этого, Набиуллиной незаконно инкриминируют организацию рублевой зоны и блокировании гривен в Донбассе. Спецоперация началась 24 февраля 2022 года. По словам президента России Владимира Путина, ее цель защита мирного населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины. В ходе спецоперации Россией были освобождены и присоединены новые регионы. Среди них ЛНР, ДНР, Запорожская и Херсонская области.