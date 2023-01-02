02 января 2023

Бастрыкин поручил возбудить дело из-за преследования СБУ Набиуллиной

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Бастрыкин Александр, бастрыкин александр
Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело на СБУ из-за преследования главы ЦБ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в отношении должностных лиц Службы безопасности Украины (СБУ) из-за преследования главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ.

«Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в отношении должностных лиц СБУ в связи с принятием незаконного решения об уголовном преследовании Эльвиры Набиуллиной. В рамках уголовного дела следствие установит конкретных должностных лиц СБУ, принявших незаконное решение о привлечении гражданина России к уголовной ответственности», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства в Telegram.

СБУ предъявила главе Центробанка обвинение в финансировании военных группировок России. Кроме этого, Набиуллиной незаконно инкриминируют организацию рублевой зоны и блокировании гривен в Донбассе.

Спецоперация началась 24 февраля 2022 года. По словам президента России Владимира Путина, ее цель защита мирного населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины. В ходе спецоперации Россией были освобождены и присоединены новые регионы. Среди них ЛНР, ДНР, Запорожская и Херсонская области.

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Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в отношении должностных лиц Службы безопасности Украины (СБУ) из-за преследования главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ. «Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в отношении должностных лиц СБУ в связи с принятием незаконного решения об уголовном преследовании Эльвиры Набиуллиной. В рамках уголовного дела следствие установит конкретных должностных лиц СБУ, принявших незаконное решение о привлечении гражданина России к уголовной ответственности», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства в Telegram. СБУ предъявила главе Центробанка обвинение в финансировании военных группировок России. Кроме этого, Набиуллиной незаконно инкриминируют организацию рублевой зоны и блокировании гривен в Донбассе. Спецоперация началась 24 февраля 2022 года. По словам президента России Владимира Путина, ее цель защита мирного населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины. В ходе спецоперации Россией были освобождены и присоединены новые регионы. Среди них ЛНР, ДНР, Запорожская и Херсонская области.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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