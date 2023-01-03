Times of Israel: Блинкен попросил передать Лаврову секретное послание

03 января 2023 в 20:22 Размер текста - 17 +

Энтони Блинкен пообщался с главой МИД Израиля Official White House / Cameron Smith Госсекретарь США Энтони Блинкен попросил министра иностранных дел Израиля Эли Коэна передать главе МИД России Сергею Лаврову секретное послание. Об этом сообщили СМИ со ссылкой на слова израильского дипломата. «Блинкен вчера попросил [главу МИД Израиля Эли] Коэна передать послания Лаврову, но не сказал, о чем они», — сообщило Times of Israel, ссылаясь на израильского дипломата. Информацию передает РИА Новости. На Украине ожидали, что министр иностранных дел Израиля сначала позвонит своему коллеге из украины Дмитрию Кулебе, но этого не произошло. СМИ предполагают, что теперь глава украинского МИД может не захотеть общаться с Коэном «в обозримом будущем». Блинкен пообщался с Коэном по телефону, чтобы обсудить двусторонние отношения и угрозы со стороны Ирана, передает «Федеральное агентство новостей». Затем в МИД РФ рассказали, что Лавров созвонился с Коэном. Они обсуждали взаимоотношения России и Израиля, а также ситуацию на Украине, передает RT.

Госсекретарь США Энтони Блинкен попросил министра иностранных дел Израиля Эли Коэна передать главе МИД России Сергею Лаврову секретное послание. Об этом сообщили СМИ со ссылкой на слова израильского дипломата. «Блинкен вчера попросил [главу МИД Израиля Эли] Коэна передать послания Лаврову, но не сказал, о чем они», — сообщило Times of Israel, ссылаясь на израильского дипломата. Информацию передает РИА Новости. На Украине ожидали, что министр иностранных дел Израиля сначала позвонит своему коллеге из украины Дмитрию Кулебе, но этого не произошло. СМИ предполагают, что теперь глава украинского МИД может не захотеть общаться с Коэном «в обозримом будущем». Блинкен пообщался с Коэном по телефону, чтобы обсудить двусторонние отношения и угрозы со стороны Ирана, передает «Федеральное агентство новостей». Затем в МИД РФ рассказали, что Лавров созвонился с Коэном. Они обсуждали взаимоотношения России и Израиля, а также ситуацию на Украине, передает RT.