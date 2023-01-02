02 января 2023
01 января 2023

В Челябинской области потеплеет до ноля градусов. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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ЖКХ. Сосульки. Снег на крыше. Челябинск, снег, зима, жкх, сосульки на трубе
Синоптики прогнозируют оттепель Фото:

Температура воздуха в Челябинской области 4 января поднимется до ноля градусов. Снег и метели продолжатся, сообщает гидрометцентр региона.

«Днем 4 января в Челябинской области ожидается от минус 5 до минус 10 градусов, на юге — до ноля. Погода будет облачная с прояснениями. В большинстве районов пройдет небольшой снег, местами до умеренного, в отдельных районах метели», — говорится в прогнозе метеорологов.

В среду будет дуть западный ветер с переходом на юго-восточный 5-10 метров в секунду, порывами до 14 метров в секунду. В Челябинске 4 января будет от минус 10 до минус 8 градусов, пройдет небольшой снег.

Снегопады обрушились на Челябинску область в начале января. Из-за снега и метелей осложнилась дорожная обстановка на федеральных трассах, работа аэропорта, в Челябинске закрылись катки. Водителей просят по возможности отложить дальние поездки.

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Температура воздуха в Челябинской области 4 января поднимется до ноля градусов. Снег и метели продолжатся, сообщает гидрометцентр региона. «Днем 4 января в Челябинской области ожидается от минус 5 до минус 10 градусов, на юге — до ноля. Погода будет облачная с прояснениями. В большинстве районов пройдет небольшой снег, местами до умеренного, в отдельных районах метели», — говорится в прогнозе метеорологов. В среду будет дуть западный ветер с переходом на юго-восточный 5-10 метров в секунду, порывами до 14 метров в секунду. В Челябинске 4 января будет от минус 10 до минус 8 градусов, пройдет небольшой снег. Снегопады обрушились на Челябинску область в начале января. Из-за снега и метелей осложнилась дорожная обстановка на федеральных трассах, работа аэропорта, в Челябинске закрылись катки. Водителей просят по возможности отложить дальние поездки.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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