Температура воздуха в Челябинской области 4 января поднимется до ноля градусов. Снег и метели продолжатся, сообщает гидрометцентр региона.
«Днем 4 января в Челябинской области ожидается от минус 5 до минус 10 градусов, на юге — до ноля. Погода будет облачная с прояснениями. В большинстве районов пройдет небольшой снег, местами до умеренного, в отдельных районах метели», — говорится в прогнозе метеорологов.
В среду будет дуть западный ветер с переходом на юго-восточный 5-10 метров в секунду, порывами до 14 метров в секунду. В Челябинске 4 января будет от минус 10 до минус 8 градусов, пройдет небольшой снег.
Снегопады обрушились на Челябинску область в начале января. Из-за снега и метелей осложнилась дорожная обстановка на федеральных трассах, работа аэропорта, в Челябинске закрылись катки. Водителей просят по возможности отложить дальние поездки.
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