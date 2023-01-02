02 января 2023
01 января 2023

Аэропорт Челябинска остановил прием и отправку самолетов

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Алексей Текслер посетил новый терминал внутренних авиалиний аэропорта «Челябинск» имени Игоря Курчатова. Челябинск, телетрап, аэропорт челябинск, телескопический трап, аэропорт игорь курчатов
Взлетно-посадочную полосу в Челябинске дополнительно обработают Фото:

В аэропорту Челябинска 3 января приняли решение закрыть на время взлетно-посадочную полосу. Как URA.RU сообщили в пресс-службе миндортранса, полосу обработают противогололедными материалами.

« Аэропорт Челябинска с 13:10 до 14:00 закрыл взлетно-посадочную полосу. За это время будет проведена обработка противогололедными материалами», — отметили в миндортрансе региона.

Утром 3 декабря самолет, летевший в Магнитогорск из Москвы, экстренно приземлился в аэропорту Екатеринбурга. О причинах инцидента будет сообщено дополнительно.

Снегопады и метели в Челябинской области начались 2 января. Синоптики продлили прогноз и на сегодняшний день. Пока движение по челябинским трассам сохраняется, в том числе автобусное между городами и районами. ГИБДД вывела на дороги дополнительные экипажи ДПС.

Тысячи челябинцев читают наши новости в Telegram! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Челябинск, который смог».

В аэропорту Челябинска 3 января приняли решение закрыть на время взлетно-посадочную полосу. Как URA.RU сообщили в пресс-службе миндортранса, полосу обработают противогололедными материалами. « Аэропорт Челябинска с 13:10 до 14:00 закрыл взлетно-посадочную полосу. За это время будет проведена обработка противогололедными материалами», — отметили в миндортрансе региона. Утром 3 декабря самолет, летевший в Магнитогорск из Москвы, экстренно приземлился в аэропорту Екатеринбурга. О причинах инцидента будет сообщено дополнительно. Снегопады и метели в Челябинской области начались 2 января. Синоптики продлили прогноз и на сегодняшний день. Пока движение по челябинским трассам сохраняется, в том числе автобусное между городами и районами. ГИБДД вывела на дороги дополнительные экипажи ДПС.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...