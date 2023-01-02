Аэропорт Челябинска остановил прием и отправку самолетов

В аэропорту Челябинска 3 января приняли решение закрыть на время взлетно-посадочную полосу. Как URA.RU сообщили в пресс-службе миндортранса, полосу обработают противогололедными материалами.
« Аэропорт Челябинска с 13:10 до 14:00 закрыл взлетно-посадочную полосу. За это время будет проведена обработка противогололедными материалами», — отметили в миндортрансе региона.
Утром 3 декабря самолет, летевший в Магнитогорск из Москвы, экстренно приземлился в аэропорту Екатеринбурга. О причинах инцидента будет сообщено дополнительно.
Снегопады и метели в Челябинской области начались 2 января. Синоптики продлили прогноз и на сегодняшний день. Пока движение по челябинским трассам сохраняется, в том числе автобусное между городами и районами. ГИБДД вывела на дороги дополнительные экипажи ДПС.
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