Аэропорт Челябинска остановил прием и отправку самолетов

03 января 2023 в 13:31 Размер текста - 17 +

Взлетно-посадочную полосу в Челябинске дополнительно обработают Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В аэропорту Челябинска 3 января приняли решение закрыть на время взлетно-посадочную полосу. Как URA.RU сообщили в пресс-службе миндортранса, полосу обработают противогололедными материалами. « Аэропорт Челябинска с 13:10 до 14:00 закрыл взлетно-посадочную полосу. За это время будет проведена обработка противогололедными материалами», — отметили в миндортрансе региона. Утром 3 декабря самолет, летевший в Магнитогорск из Москвы, экстренно приземлился в аэропорту Екатеринбурга. О причинах инцидента будет сообщено дополнительно. Снегопады и метели в Челябинской области начались 2 января. Синоптики продлили прогноз и на сегодняшний день. Пока движение по челябинским трассам сохраняется, в том числе автобусное между городами и районами. ГИБДД вывела на дороги дополнительные экипажи ДПС.

В аэропорту Челябинска 3 января приняли решение закрыть на время взлетно-посадочную полосу. Как URA.RU сообщили в пресс-службе миндортранса, полосу обработают противогололедными материалами. « Аэропорт Челябинска с 13:10 до 14:00 закрыл взлетно-посадочную полосу. За это время будет проведена обработка противогололедными материалами», — отметили в миндортрансе региона. Утром 3 декабря самолет, летевший в Магнитогорск из Москвы, экстренно приземлился в аэропорту Екатеринбурга. О причинах инцидента будет сообщено дополнительно. Снегопады и метели в Челябинской области начались 2 января. Синоптики продлили прогноз и на сегодняшний день. Пока движение по челябинским трассам сохраняется, в том числе автобусное между городами и районами. ГИБДД вывела на дороги дополнительные экипажи ДПС.