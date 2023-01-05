Пермский омбудсмен поможет украинцу, который хочет остаться в России

06 января 2023 в 19:26 Размер текста - 17 +

Иностранец попросил Игоря Сапко помочь остаться в России Фото: Алексей Глазырин © URA.RU Уполномоченный по правам человека в Пермском крае Игорь Сапко с рабочим визитом побывал в центре временного содержания иностранных граждан. Там к нему за помощью обратился задержанный и размещенный в центре гражданин Украины, которому грозит депортация из России. «Он не согласен с депортацией, переживает, что в Одессе, откуда он родом, ему точно не будут рады. В нашем городе у него живет супруга и несовершеннолетний ребенок. Паспорт оказался просроченным, не вклеил очередную фотографию, вот и задержан», — рассказал Игорь Сапко на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Он добавил, что мужчина оформил свою жалобу в письменном заявлении, которое пермский омбудсмен будет держать на личном контроле. В ходе рабочего визита Игорь Сапко также поздравил сотрудников центра с Рождеством и пообщался с размещенными в учреждении гражданами Азербайджана и Китая. На территории Украины с 24 февраля 2022 года проходит спецоперация РФ. Объявивший ее президент Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что главные задачи СВО — освобождение Донбасса от геноцида со стороны киевского режима.

Уполномоченный по правам человека в Пермском крае Игорь Сапко с рабочим визитом побывал в центре временного содержания иностранных граждан. Там к нему за помощью обратился задержанный и размещенный в центре гражданин Украины, которому грозит депортация из России. «Он не согласен с депортацией, переживает, что в Одессе, откуда он родом, ему точно не будут рады. В нашем городе у него живет супруга и несовершеннолетний ребенок. Паспорт оказался просроченным, не вклеил очередную фотографию, вот и задержан», — рассказал Игорь Сапко на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Он добавил, что мужчина оформил свою жалобу в письменном заявлении, которое пермский омбудсмен будет держать на личном контроле. В ходе рабочего визита Игорь Сапко также поздравил сотрудников центра с Рождеством и пообщался с размещенными в учреждении гражданами Азербайджана и Китая. На территории Украины с 24 февраля 2022 года проходит спецоперация РФ. Объявивший ее президент Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что главные задачи СВО — освобождение Донбасса от геноцида со стороны киевского режима.