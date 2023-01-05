05 января 2023
04 января 2023

Пермский омбудсмен поможет украинцу, который хочет остаться в России

© Служба новостей «URA.RU»
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XI съезд совета муниципальных образований пермского края в Усть-Качке. Пермь, сапко игорь
Иностранец попросил Игоря Сапко помочь остаться в России Фото:

Уполномоченный по правам человека в Пермском крае Игорь Сапко с рабочим визитом побывал в центре временного содержания иностранных граждан. Там к нему за помощью обратился задержанный и размещенный в центре гражданин Украины, которому грозит депортация из России.

«Он не согласен с депортацией, переживает, что в Одессе, откуда он родом, ему точно не будут рады. В нашем городе у него живет супруга и несовершеннолетний ребенок. Паспорт оказался просроченным, не вклеил очередную фотографию, вот и задержан», — рассказал Игорь Сапко на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Он добавил, что мужчина оформил свою жалобу в письменном заявлении, которое пермский омбудсмен будет держать на личном контроле. В ходе рабочего визита Игорь Сапко также поздравил сотрудников центра с Рождеством и пообщался с размещенными в учреждении гражданами Азербайджана и Китая.

На территории Украины с 24 февраля 2022 года проходит спецоперация РФ. Объявивший ее президент Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что главные задачи СВО — освобождение Донбасса от геноцида со стороны киевского режима.

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Уполномоченный по правам человека в Пермском крае Игорь Сапко с рабочим визитом побывал в центре временного содержания иностранных граждан. Там к нему за помощью обратился задержанный и размещенный в центре гражданин Украины, которому грозит депортация из России. «Он не согласен с депортацией, переживает, что в Одессе, откуда он родом, ему точно не будут рады. В нашем городе у него живет супруга и несовершеннолетний ребенок. Паспорт оказался просроченным, не вклеил очередную фотографию, вот и задержан», — рассказал Игорь Сапко на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Он добавил, что мужчина оформил свою жалобу в письменном заявлении, которое пермский омбудсмен будет держать на личном контроле. В ходе рабочего визита Игорь Сапко также поздравил сотрудников центра с Рождеством и пообщался с размещенными в учреждении гражданами Азербайджана и Китая. На территории Украины с 24 февраля 2022 года проходит спецоперация РФ. Объявивший ее президент Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что главные задачи СВО — освобождение Донбасса от геноцида со стороны киевского режима.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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