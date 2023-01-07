Синоптик Вильфанд предрек свердловчанам аномальные морозы

В Свердловской области до 10 января будут 34-градусные морозы
В Свердловской области с 8 по 10 января прогнозируются 30-34 градусные морозы. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
В Свердловской области прогнозируется до 30-34 градусов мороза до 10 января включительно, передает слова Романа Вильфанда ТАСС. Подобная температура также будет в Челябинской и Курганской областях.
Ранее URA.RU сообщало, что в Свердловской области морозы сохраняться до конца января. Температурные показатели будут близки к средним многолетним значениям, однако точный прогноз сейчас составить невозможно.
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