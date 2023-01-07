07 января 2023
06 января 2023

Синоптик Вильфанд предрек свердловчанам аномальные морозы

© Служба новостей «URA.RU»
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Морозы. Курган, погода, заморозки, иней, ветка дерева, холод
В Свердловской области до 10 января будут 34-градусные морозы Фото:

В Свердловской области с 8 по 10 января прогнозируются 30-34 градусные морозы. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

В Свердловской области прогнозируется до 30-34 градусов мороза до 10 января включительно, передает слова Романа Вильфанда ТАСС. Подобная температура также будет в Челябинской и Курганской областях.

Ранее URA.RU сообщало, что в Свердловской области морозы сохраняться до конца января. Температурные показатели будут близки к средним многолетним значениям, однако точный прогноз сейчас составить невозможно.

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В Свердловской области с 8 по 10 января прогнозируются 30-34 градусные морозы. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. В Свердловской области прогнозируется до 30-34 градусов мороза до 10 января включительно, передает слова Романа Вильфанда ТАСС. Подобная температура также будет в Челябинской и Курганской областях. Ранее URA.RU сообщало, что в Свердловской области морозы сохраняться до конца января. Температурные показатели будут близки к средним многолетним значениям, однако точный прогноз сейчас составить невозможно.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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