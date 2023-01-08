Глава парламента Крыма: границы СВО сместятся на запад

08 января 2023 в 20:34 Размер текста - 17 +

Владимир Константинов заявил, Россия не допустит геноцид на украинских территориях Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Граница проведения спецоперации РФ на Украине может быть смещена на запад. Такое мнение выразил глава крымского парламента Владимир Константинов. «По мере развития конфликта с коллективным Западом граница, на которой мы должны будем остановиться, может быть существенно смещена на запад от той, которая виделась первоначально», — Владимир Константинов. Его слова приводит РИА Новости. Он также подчеркнул, что РФ не допустит геноцид и «бескультурную ассимиляцию» на украинской территории. Парламентарий отметил, что российская сторона должна добиться гарантий того, что русским ничего не будет угрожать с территории бывшей Украины. Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что в случае начала поставок Украине дальнобойного оружия со стороны Запада, РФ может пойти на расширение географии конфликта. Об этом он рассказал в интервью журналистке Маргарите Симоньян.

Граница проведения спецоперации РФ на Украине может быть смещена на запад. Такое мнение выразил глава крымского парламента Владимир Константинов. «По мере развития конфликта с коллективным Западом граница, на которой мы должны будем остановиться, может быть существенно смещена на запад от той, которая виделась первоначально», — Владимир Константинов. Его слова приводит РИА Новости. Он также подчеркнул, что РФ не допустит геноцид и «бескультурную ассимиляцию» на украинской территории. Парламентарий отметил, что российская сторона должна добиться гарантий того, что русским ничего не будет угрожать с территории бывшей Украины. Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что в случае начала поставок Украине дальнобойного оружия со стороны Запада, РФ может пойти на расширение географии конфликта. Об этом он рассказал в интервью журналистке Маргарите Симоньян.