В аэропорту Нижнекамска введены ограничения

В нижнекамском аэропорту Бегишево введены ограничение на прием и выпуск воздушных судов. Об этом заявил представитель Росавиации Артем Кореняко.
«Аэропорт Нижнекамск (Бегишево). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — заявил Кореняко в telegram-канале. Причиной временных ограничений является обеспечение безопасности полетов.
Ранее, 26 августа, представитель Росавиации сообщал об ограничении в аэропортах Пулково, Пскова, Казани и Нижнего Новгорода. Причина ввода ограничений аналогичная — обеспечение безопасности полетов.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.