Российские силовики опровергли фейк о взятии ВСУ Бессаловки

ВС РФ продолжают контролировать Бессаловку
Спецоперация РФ на Украине

В российских силовых структурах категорически опровергли распространяемую украинской стороной информацию о переходе населенного пункта Бессаловка под контроль ВСУ. По их данным, этот населенный пункт в Сумской области продолжает оставаться под полным контролем российских войск.

«В сети продолжают распространятся сообщения о захвате ВСУ населенного пункта Бессаловка Сумской области, которые не соответствуют действительности», — передает сообщение силовиков ТАСС. Там добавили, что контроль над населенным пунктом продолжают осуществлять ВС РФ.

В силовых структурах отметили, что данная дезинформация продолжает активно распространяться в сетях, несмотря на отсутствие каких-либо подтверждений. Источники подчеркнули, что подобные фейковые сообщения являются частью информационной кампании Генштаба ВСУ, которая была запущена еще в августе на фоне значительных потерь украинской стороны.

Официальное заявление о взятии Бессаловки под контроль подразделениями Северной группировки войск Министерство обороны России сделало еще 7 июля. С тех пор, согласно оперативным данным, позиции в этом районе остаются неизменными, а все попытки продвижения ВСУ успешно пресекаются.

