Руководителя пермских приставов перевели на работу в Новосибирск

Сергея Неведомского, который возглавлял службу судебных приставов в Пермском крае, перевели на аналогичную должность в Новосибирскую область. 9 января его в качестве временно исполняющего обязанности главного судебного пристава региона представили коллективу и первому замгубернатора Юрию Петухову.
«Начальник Организационно-контрольного управления ФССП России Иван Николаев представил коллективу временно исполняющего обязанности руководителя Главного управления ФССП России по Новосибирской области Сергея Неведомского. В рамках визита Иван Николаев провел рабочую встречу с первым заместителем Губернатора Новосибирской области Юрием Петуховым и представил ему врио главного судебного пристава региона», — сообщается на сайте ГУ ФССП России по Новосибирской области.
Неведомский с 2019 года возглавлял Управление Федеральной службы судебных приставов по Пермскому краю. В начале января стало известно, что он покинет должность, а его место может занять экс-глава УФССП Чеченской республики Абдул Алаудинов. На данный момент на сайте пермского УФССП данных о главе ведомства нет.
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