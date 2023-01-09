В крупнейшем ТЦ Нижневартовска продают брендовый магазин женского белья

В Нижневартовске продают брендовый магазин женского белья Tribuna

10 января 2023 в 13:04 Размер текста - 17 +

Бизнес под ключ оценили в 550 тысяч рублей Фото: Сергей Русанов © URA.RU В торговом центре Нижневартовска (ХМАО) «ЮграМолл» выставили на продажу магазин женского белья бренда Tribuna. Бизнес под ключ оценили в 550 тысяч рублей. Информация о продаже доступна на сайте «Авито». «Фирменный магазин женского белья Tribuna. Стоимость 550 тысяч рублей. Возможно сохранение магазина в ТРЦ „ЮграМолл“ или монтаж магазина в другом помещении. Продажа товарного запаса магазина по дополнительной договоренности. Магазин продается в связи с загруженностью собственника», — говорится в объявлении. В стоимость бизнеса, согласно публикации, включено торговое оборудование, манекены, рекламные лайт-боксы с подсветкой, кассовая и компьютерная техника. Также владелец обещает поделиться с покупателем системой учета и управления магазином, а также базой клиентов. Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО продают бизнес для заработка в Новый год. Тогда речь шла о фургоне с оборудованием для приготовления напитков и фастфуда. По мнению, владельца считает фудтрак хорошим вложением для заработка в праздники.

В торговом центре Нижневартовска (ХМАО) «ЮграМолл» выставили на продажу магазин женского белья бренда Tribuna. Бизнес под ключ оценили в 550 тысяч рублей. Информация о продаже доступна на сайте «Авито». «Фирменный магазин женского белья Tribuna. Стоимость 550 тысяч рублей. Возможно сохранение магазина в ТРЦ „ЮграМолл“ или монтаж магазина в другом помещении. Продажа товарного запаса магазина по дополнительной договоренности. Магазин продается в связи с загруженностью собственника», — говорится в объявлении. В стоимость бизнеса, согласно публикации, включено торговое оборудование, манекены, рекламные лайт-боксы с подсветкой, кассовая и компьютерная техника. Также владелец обещает поделиться с покупателем системой учета и управления магазином, а также базой клиентов. Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО продают бизнес для заработка в Новый год. Тогда речь шла о фургоне с оборудованием для приготовления напитков и фастфуда. По мнению, владельца считает фудтрак хорошим вложением для заработка в праздники.