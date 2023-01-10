В Мегионе эвакуируют пациентов городской больницы, оставшейся без отопления в 40-градусный мороз

Пациентов мегионской больницы переводят в Нижневартовск Фото: Эльдар Булатов © URA.RU

В Мегионе (ХМАО) из-за коммунальной аварии, остановившей работу котельной и оставившей город без тепла в 40-градусный мороз, приняли решение о перераспределении пациентов городской больницы. В официальном сообществе администрации города опубликован комментария главного врача медучреждения Ивана Чечикова, который сообщил о переводе пациентов реанимации в окружную больницу Нижневартовска.

«В связи с неблагоприятными погодными условиями и произошедшей нештатной ситуацией в системе теплоснабжения города администрацией учреждения принято решение о перераспределении пациентов, проходящих лечение в стационаре. Пациенты, которым оказывается неотложная реанимационная медицинская помощь переориентированы в больницу Нижневартовска», — прокомментировал Чечиков.

По словам Чечикова, несколько пациентов реанимации перераспределены в стационар городской больницы Мегиона. В соцсетях и СМИ округа появилась информация о переводе в Нижневартовск трех пациентов, однако в отделении реанимации НОКБ и приемном покое корреспонденту URA.RU сообщили, что к ним из Мегиона пока никто не поступал.

Ранее URA.RU писало о запуске котельной в Мегионе, работа которой была остановлена из-за аварии на теплоносителе. Власти города заявили, что поступать тепло в дома горожан начнет с 19.00.