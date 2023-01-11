11 января 2023

В ХМАО на старый Новый год придет потепление

© Служба новостей «URA.RU»
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Вечерний город. Ханты-Мансийск, освещение, ветки, новый год
В ХМАО после морозов придет потепление до -7 градусов Фото:

В ХМАО после тридцатиградусных морозов, 14 января, придет потепление до -7 градусов. Об этом рассказали в Гидрометцентре Югры.

«13 января днем повсеместно небольшой снег, в отдельных районах метель. Температура ночью по западной половине -14,-19 градусов, местами -24,-29 градусов, по восточной половине -26,-31 градус, днем -9,-14 градусов. 14 января небольшой, местами умеренный снег, в отдельных районах метель. Температура ночью -11,-16 градусов, днем -7,-12 градусов», — сказано в сообщении Гидрометцентра.

По данным онлайн-сервисов Gismeteo и «Яндекс. Погода», в Ханты-Мансийск 14 января придет потепление до -8 градусов днем, к воскресенью температура поднимется до -5 градусов. С четверга по субботу ожидается небольшой снег. Ветер с порывами до 9 м/с.

В Сургут до конца недели температура также будет постепенно подниматься и составит в среднем 8-13 градусов ниже нуля. До конца недели в городе будет идти небольшой снег. Ветер до 8 м/с.

В Нижневартовск в субботу также придет резкое потепление до -11 градусов и дальнейшим потеплением до -7 градусов. До конца недели будет идти небольшой снег. Ветер с порывами до 10 м/с.

Ранее URA.RU писало, что в ХМАО пришли аномальные морозы с похолоданием до -51 градуса. В морозы жители нескольких домов в Мегионе остались без отопления. Из-за коммунальной аварии в нескольких многоэтажках города пропало отопление.

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В ХМАО после тридцатиградусных морозов, 14 января, придет потепление до -7 градусов. Об этом рассказали в Гидрометцентре Югры. «13 января днем повсеместно небольшой снег, в отдельных районах метель. Температура ночью по западной половине -14,-19 градусов, местами -24,-29 градусов, по восточной половине -26,-31 градус, днем -9,-14 градусов. 14 января небольшой, местами умеренный снег, в отдельных районах метель. Температура ночью -11,-16 градусов, днем -7,-12 градусов», — сказано в сообщении Гидрометцентра. По данным онлайн-сервисов Gismeteo и «Яндекс. Погода», в Ханты-Мансийск 14 января придет потепление до -8 градусов днем, к воскресенью температура поднимется до -5 градусов. С четверга по субботу ожидается небольшой снег. Ветер с порывами до 9 м/с. В Сургут до конца недели температура также будет постепенно подниматься и составит в среднем 8-13 градусов ниже нуля. До конца недели в городе будет идти небольшой снег. Ветер до 8 м/с. В Нижневартовск в субботу также придет резкое потепление до -11 градусов и дальнейшим потеплением до -7 градусов. До конца недели будет идти небольшой снег. Ветер с порывами до 10 м/с. Ранее URA.RU писало, что в ХМАО пришли аномальные морозы с похолоданием до -51 градуса. В морозы жители нескольких домов в Мегионе остались без отопления. Из-за коммунальной аварии в нескольких многоэтажках города пропало отопление.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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