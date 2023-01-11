В ХМАО на старый Новый год придет потепление

12 января 2023 в 13:19 Размер текста - 17 +

В ХМАО после морозов придет потепление до -7 градусов Фото: Александр Елизаров © URA.RU В ХМАО после тридцатиградусных морозов, 14 января, придет потепление до -7 градусов. Об этом рассказали в Гидрометцентре Югры. «13 января днем повсеместно небольшой снег, в отдельных районах метель. Температура ночью по западной половине -14,-19 градусов, местами -24,-29 градусов, по восточной половине -26,-31 градус, днем -9,-14 градусов. 14 января небольшой, местами умеренный снег, в отдельных районах метель. Температура ночью -11,-16 градусов, днем -7,-12 градусов», — сказано в сообщении Гидрометцентра. По данным онлайн-сервисов Gismeteo и «Яндекс. Погода», в Ханты-Мансийск 14 января придет потепление до -8 градусов днем, к воскресенью температура поднимется до -5 градусов. С четверга по субботу ожидается небольшой снег. Ветер с порывами до 9 м/с. В Сургут до конца недели температура также будет постепенно подниматься и составит в среднем 8-13 градусов ниже нуля. До конца недели в городе будет идти небольшой снег. Ветер до 8 м/с. В Нижневартовск в субботу также придет резкое потепление до -11 градусов и дальнейшим потеплением до -7 градусов. До конца недели будет идти небольшой снег. Ветер с порывами до 10 м/с. Ранее URA.RU писало, что в ХМАО пришли аномальные морозы с похолоданием до -51 градуса. В морозы жители нескольких домов в Мегионе остались без отопления. Из-за коммунальной аварии в нескольких многоэтажках города пропало отопление. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В ХМАО после тридцатиградусных морозов, 14 января, придет потепление до -7 градусов. Об этом рассказали в Гидрометцентре Югры. «13 января днем повсеместно небольшой снег, в отдельных районах метель. Температура ночью по западной половине -14,-19 градусов, местами -24,-29 градусов, по восточной половине -26,-31 градус, днем -9,-14 градусов. 14 января небольшой, местами умеренный снег, в отдельных районах метель. Температура ночью -11,-16 градусов, днем -7,-12 градусов», — сказано в сообщении Гидрометцентра. По данным онлайн-сервисов Gismeteo и «Яндекс. Погода», в Ханты-Мансийск 14 января придет потепление до -8 градусов днем, к воскресенью температура поднимется до -5 градусов. С четверга по субботу ожидается небольшой снег. Ветер с порывами до 9 м/с. В Сургут до конца недели температура также будет постепенно подниматься и составит в среднем 8-13 градусов ниже нуля. До конца недели в городе будет идти небольшой снег. Ветер до 8 м/с. В Нижневартовск в субботу также придет резкое потепление до -11 градусов и дальнейшим потеплением до -7 градусов. До конца недели будет идти небольшой снег. Ветер с порывами до 10 м/с. Ранее URA.RU писало, что в ХМАО пришли аномальные морозы с похолоданием до -51 градуса. В морозы жители нескольких домов в Мегионе остались без отопления. Из-за коммунальной аварии в нескольких многоэтажках города пропало отопление.